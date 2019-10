Prova tv per Magnanelli e Scozzarella: una giornata di squalifica per aver bestemmiato

Francesco Magnanelli e Matteo Scozzarella squalificati dal Giudice Sportivo per aver bestemmiato in campo: un turno ai giocatori di Sassuolo e Parma.

Archiviata la nona giornata di il Giudice Sportivo ha comunicato l'elenco degli squalificati in vista del turno infrasettimanale. Il di De Zerbi è tornato alla vittoria dopo tre sconfitte consecutive, ma dovrà fare a meno di Francesco Magnanelli in occasione della prossima sfida. Squalificato anche Matteo Scozzarella del .

Il centrocampista neroverde è stato infatti squalificato per una giornata di campionato per aver bestemmiato in campo: il regolamento prevede infatti un turno a chi proferisce un'espressione blasfema. Questo il comunicato:

"Acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, considerato che il calciatore in questione è stato chiaramente inquadrato dalle riprese televisive mentre proferiva un'espressione blasfema, individuabile senza margini di ragionevole dubbio, e che, pertanto, tale comportamento, deve essere sanzionato ai sensi dell'art. 37 comma 1 lett. a), e della richiamata normativa sulla prova televisiva, delibera di sanzionare il calciatore Francesco Magnanelli con la squalifica per una giornata effettiva di gara".

Stessa sanzione per il centrocampista gialloblù, come confermato dal comunicato:

"Acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, considerato che il calciatore in questione è stato chiaramente inquadrato dalle riprese televisive mentre proferiva un'espressione blasfema, individuabile senza margini di ragionevole dubbio, e che, pertanto, tale comportamento, deve essere sanzionato ai sensi dell'art. 37 comma 1 lett. a), e della richiamata normativa sulla prova televisiva, delibera di sanzionare il calciatore Matteo Scozzarella con la squalifica per una giornata effettiva di gara".

Un'infrazione del regolamente spesso ignorata dagli stessi giocatori, che non è stata però perdonata dal Giudice Sportivo: le immagini non hanno lasciato scampo a Magnanelli e Scozzarella, che dunque non scenderanno in campo nel turno infrasettimanale.