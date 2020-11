Prova a prenderle: la dinastia del Lione è tra le migliori nella storia dello sport

Alcune delle calciatrici più importanti del club, passate e presenti, raccontano a Goal l'incredibile storia dietro i loro sette titoli di Champions.

L'incredibile viaggio del per diventare una delle più grandi squadre sportive di tutti i tempi è iniziato con un estenuante giro in bicicletta sul Col de l'Iseran, una delle tappe di montagna del famoso Tour de France.



Dieci anni fa, prima di collezionare il primo dei loro sette titoli di , le loro giocatrici furono mandate al confine italo-francese per un'attività di squadra, ad affrontare parte dell'iconica pista ciclabile.



Sarebbe stata una scalata orribile, una delle attività più difficili che le calciatrici avessero mai fatto, ma ognuno di loro l'ha completata e ha potuto festeggiare in seguito.



Con il passare della stagione, quell'esperienza sarebbe diventata più di un semplice aneddoto. Mentre il Lione spingeva per il suo primo titolo europeo in assoluto, ha paragonato ogni parte della stagione a quella terribile e infinita pista delle Alpi Graie.



Sapevano che sarebbe stata dura. Sapevano che ci sarebbe voluto tutto quello che avevano. Ma sapevano di voler stare al vertice alla fine e festeggiare la vittoria della Champions League: lo hanno fatto.



Ogni parte del loro successo da allora - i sette titoli europei, il loro quinto consecutivo ottenuto all'inizio di quest'anno - può essere ricondotta a quei trionfi nel 2010-11.



Questo non vuol dire, tuttavia, che il dominio che è arrivato in seguito fosse previsto.



"Il club è in cima all'Europa, con sette titoli di Champions League, è incredibile" dice a Goal Eugenie Le Sommer, che ha vinto tutti e sette quei titoli. "Se me lo avessi detto 10 anni fa, non mi sarei certo fidata di te"

Ciò che il Lione ha ottenuto nell'ultimo decennio è completamente e assolutamente senza precedenti. Un dominio che lo rende non solo una delle migliori squadre nella storia del calcio femminile, ma anche nella storia dello sport.



Rende i loro umili inizi ancora più incredibili. È stato solo nel 2004 che questo club ha avviato la sua sezione femminile. Quando Lotta Schelin, l'ex nazionale svedese che sarebbe stata la capocannoniera di tutti i tempi del Lione una volta lasciato il club nel 2016, ha firmato nel 2008, il club non era certo la superpotenza che è oggi:



“Hanno giocato due volte a Umea e la gente mi ha detto: 'Oh, quella era una buona squadra'. Era tutto quello che sapevo" dice Schelin a Goal. "Ma hanno parlato tanto della Champions League. Volevano davvero raggiungere questo obiettivo".



“Ero tipo, 'okay, posso restare in Europa, in una buona squadra, e loro vogliono vincere la Champions League. Perchè no?' Volevo andare lì e provarci. Quando sono arrivata lì, all'epoca non sembrava un ambiente professionale. E' stato un processo di crescita continuo. Sentivo che il club voleva davvero qualcosa e il presidente Jean-Michel Aulas di sicuro era quello che supportava tutto".



Nel 2010, il team aveva "tutto ciò di cui aveva bisogno" ed è stato allora che le cose sono decollate davvero.

Altre squadre

Giocatrici come Le Sommer sono arrivatie per unirsi a una squadra che comprendeva già leggende come Camille Abily, Sonia Bompastor, Elodie Thomis, Amandine Henry e Wendie Renard, solo per citarne alcune. Sotto la guida di Patrice Lair, la Schelin evidenzia che il club "è salito di livello".



Dopo aver perso ai rigori nella finale di Champions League femminile 2010, erano determinate a spingersi oltre:



"Mi ricordo che nel 2011 quando giocavamo allo Stade de Gerland c'erano 20.000 tifosi del Lione lì per tifare per noi contro l'Arsenal" ricorda Schelin, descrivendo la semifinale come uno dei suoi momenti preferiti al club.



“Ho segnato due goal in quella partita. È stato un passo enorme, perché era la semifinale. È stata una sensazione incredibile".



Dopo aver vinto per 3-2 sui Gunners, il Lione ha battuto i detentori del Turbine Potsdam 2-0 e ha vinto il suo primo titolo di Champions League.



Chiedi a qualsiasi giocatrice che faceva parte della squadra vincente quel giorno: non importa cosa hanno ottenuto da allora, quello è il primo punto che ricordano quando gli viene chiesto il loro preferito:



"È stato il fattore scatenante per la squadra" spiega Henry, il centrocampista francese che quest'anno si è classificata ottava in Goal 50.



"È stato uno dei ricordi più belli della mia carriera. Non lo dimenticherò mai. È stato il culmine di diversi anni di lavoro. Voglio sempre vincere questo trofeo e, anche se dopo lo abbiamo conquistato più volte, non è la stessa cosa".



Non è stato significativo solo per le persone coinvolte quel giorno, ma per ogni giocatore del Lione arrivato dopo.



"La cultura del vincitore che è nei muri, negli spogliatoi e nel Lione come club, è nata nel 2010-11 e penso che sia ancora con loro oggi" dice Schelin. "Le ragazze e lo staff che hanno vinto quel primo titolo sanno che è stato un passo enorme per il club e per noi".



Quella cultura fu portata avanti nell'anno successivo, quando il Lione vinse il suo primo Triplete in assoluto. In Europa, sono stati particolarmente dominanti, segnando 39 goal e subendone solo uno per il secondo titolo consecutivo.



È stato particolarmente speciale per Le Sommer. Ha segnato oltre 250 goal per questo club fino ad ora, diventando il capocannoniere di tutti i tempi, ma sceglie ancora il suo rigore nella finale del 2012 come il suo preferito.



"Ero giovane e avevo quella grande responsabilità" ricorda. "Questo è stato il mio primo goal davvero importante per la squadra".



È stato il rigore del nazionale francese a dare al Lione il vantaggio in , contro il Francoforte, davanti a 50.000 persone, la maggior parte delle quali tifava contro di loro.



"Il secondo titolo è stato fantastico" ricorda Schelin. "39-1. È fantastico se vinci la Champions League con questo tipo di numeri".



Ma nonostante ciò che il club ha ottenuto da allora, la storia del Lione non è tutta tranquilla. La spinta incessante e la motivazione che hanno creato la macchina vincente che vediamo oggi possono essere ricondotte agli anni difficili che hanno seguito il loro trionfo nel 2012.



Dopo aver perso la finale del 2013 contro il ai rigori, il Lione non era neanche lontanamente vicino all'evento clou nel 2014 o 2015, eliminato negli ottavi in due stagioni consecutive.



"È stato davvero difficile" spiega Le Sommer. “Ricordo di aver guardato i quarti di finale, le semifinali, la finale, in casa".



"Ho detto: 'Non voglio guardarlo di nuovo sulla mia TV. Voglio giocare queste partite". È stata una motivazione per me, anche per la squadra. Questa esperienza ci ha resi migliori e più forti nella nostra mentalità ".



Henry aggiunge: "Avevamo vinto diversi titoli europei. Tutte le squadre giocavano contro di noi al 200% e purtroppo abbiamo avuto meno successo".



"Abbiamo avuto un periodo di crisi, ma siamo tornati rapidamente al lavoro. Il presidente ha investito in diverse calciatrici importanti. È stato un punto di svolta anche per la squadra con un cambio generazionale".

Nel corso degli anni successivi, il presidente del Lione Aulas ha continuato il suo impegno per la squadra con una serie di acquisti che sarebbero diventati giocatori cruciali.



Nel 2013, la nazionale giapponese Saki Kumagai, classificata al settimo posto nella Goal 50 quest'anno, si è unita al Lione dal Potsdam.



L'estate successiva è arrivata Ada Hegerberg, che sarebbe diventata la prima donna in assoluto a vincere il Pallone d'Oro e la capocannoniera di tutti i tempi della Women’s Champions League.



Nel 2015, è arrivata Griedge Mbock Bathy, giovane difensore centrale che quest'anno si è classificata al 12° posto nella Goal 50 e ha formato una formidabile coppia con Renard.



“Non tutti possono venire qui e prendere un posto in questa squadra. È stato appurato molte volte" ha detto a Goal la Hegerberg, che aveva solo 19 anni quando si è trasferita in .



“Devi avere la qualità, ma devi anche essere mentalmente preparata e interessata a rimanere a lungo. Sapevo che il Lione aveva le migliori giocatrici, che avevano le migliori ambizioni. Questo corrispondeva alle mie ambizioni".



La nazionale inglese Nikita Parris, che ha firmato per il club nell'estate del 2019, ringrazia la sua ambizione per averla aiutata a stabilirsi in Francia:



“Ho capito a che punto della mia carriera ero e dove volevo andare. Per me entrare in quell'ambiente era ciò che volevo ottenere da me stessa" dice Parris a Goal.



"Entrare in un ambiente in cui non ci sono altro che vincitori e sai che devi essere rapidamente al passo, conoscere rapidamente la lingua, la cultura, il modo di giocare è la parte più difficile. Dovevo solo credere in me stessa e nelle mie capacità e sapere che ci vuole tempo".

Oltre a acquistare con grande precisione, il Lione ha anche mantenuto le sue giocatrici chiave:



"Le ragazze giocano insieme da 10 anni a Lione e possiamo vedere che differenza fa" spiega Henry.



Schelin è d'accordo. "Se guardi il , ad esempio, puoi vedere che sono cambiate molto nel loro gruppo".



“Se li guardi 10 anni fa, non credo che abbiano affatto le stesse calciatrici. Il Lione ha le stesse".



Quella combinazione ha dato i suoi frutti quando il Lione ha finalmente messo nuovamente le mani sul trofeo nel 2016, anche in uno stile drammatico, con una vittoria ai rigori sul Wolfsburg.



"È stato fantastico concludere la mia carriera a Lione in questo modo" dice la Schelin, che ha lasciato il club dopo quel trionfo.



"Eravamo su una fantasticastrada, vincendo tutti quei trofei. Il mio ultimo tiro con il Lione è stato un rigore che faceva parte della vittoria della Champions League. È stato fantastico, come un sogno".



Alla domanda se fosse sorpresa dal successo che ne sarebbe seguito, ha aggiunto: "Per me è ovvio perché eravamo una squadra molto forte. Vederle continuare così è normale. È incredibile, ma capisco perfettamente il motivo".



Dopo la vittoria del 2016, Dzsenifer Marozsán, una delle giocatrici tecnicamente più dotate al mondo, è arrivata per far vincere ancora il Lione:



"Quando ho giocato per il Francoforte, ho avuto l'impressione che il Lione tenesse sempre gli stessi giocatori" ha detto a Goal la nazionale tedesco, quarta nella Goal 50 quest'anno.



"Ora tutto è cambiato. I grandi giocatori vanno e vengono, ma continuiamo ad andare avanti come una squadra. Non è facile, ma abbiamo molti delle migliori calciatrici in Europa e nel mondo, sono davvero grandi professionisti".



La finale del 2017 è stata decisa ancora una volta ai rigori, con il Lione che ha avuto la meglio sui rivali del . Il dominio del Lione in patria e nel continente significa che i loro rivali francesi hanno vinto solo due trofei negli ultimi 10 anni, arrivando secondi in campionato per ben otto volte.



Con le nuove che si sono adattati rapidamente alle ambizioni e alle richieste del più grande club del calcio femminile, il Lione ha vinto altri due titoli nel 2018 e nel 2019.



In primo luogo, ha battuto il Wolfsburg 4-1 dopo i tempi supplementari, qualcosa che Hegerberg ritiene "abbia mostrato un'estrema forza mentale".



Poi, è stato il a essere battuto con lo stesso punteggio l'anno successivo, anche se in 90 minuti. Dopo che Marozsán ha aperto le marcature, Hegerberg ha segnato una tripletta e ha portato il Lione sul 4-0 dopo mezz'ora.



"Penso che sia molto importante dire che non difendiamo i nostri goal, ma continuamo ad attaccare per vincere le partite e i trofei" dice l'attaccante.



"Ogni anno sarà più difficile. Lo sentiamo in campo" ride Marozsán. "Tutti vogliono solo battere il Lione. Ecco perché sono davvero impressionato dalla squadra, perché mentalmente siamo davvero forti. Noi andiamo avanti e ogni anno abbiamo gli stessi obiettivi: vogliamo vincere la Champions League e tutti gli altri titoli".

Nel 2020, il dominio è continuato. Il Wolfsburg è stato nuovamente sconfitto in quella che forse è stata la vittoria più impressionante del Lione.



Mentre i loro avversari vantavano probabilmente la giocatrice più in forma del mondo che ha vinto la Goal 50 del 2020, Pernille Harder, al Lione mancavano Henry, Hegerberg, Mbock Bathy e Parris. Tuttavia, erano in vantaggio per 2-0 all'intervallo e, sebbene il Wolfsburg fosse riuscito a segnare il 2-1, alla fine ha conquistato il titolo con un'altra rete.



"Ero così fiducioso per le ragazze in quella partita" dice Parris, ricordando il suo primo trionfo in Champions League.



Un'occasione che ha dovuto godersi dagli spalti per squalifica ma, mentre guardare da bordo campo può dare ad alcune solo nervosismo, non è mai stato così per Parris quel giorno a Bilbao.



"L'ho sempre saputo, ho sempre pensato, 'Segneremo un altro goal'. È arrivato solo negli ultimi minuti della partita, ma sapevo che avremmo avuto la medaglia al collo. Che grande cosa".



Cinque titoli di Champions League di fila sono un traguardo, ma non sarà un'ossessione. Quella concentrazione su come stare al passo è ciò che li tiene al top, dopotutto.



"Ci vuole molta analisi e il club deve anche essere bravo a pensare da zero ogni anno. Come possiamo essere sempre un passo avanti? Questa sarà la sfida" afferma Hegerberg.



"Il club ha molto lavoro da fare nei prossimi anni perché possiamo ancora rimanere al top, ma ci vuole molto impegno da parte di tutti".

Piuttosto che andare in giro ad ingaggiare le migliori giocatrici del mondo, il Lione ha cominciato a creare la sua dinastia cercando giovani talenti ambiziose, facendole crescere in una cultura vincente.



Il loro successo può sembrare impeccabile dall'esterno, ma c'è di più:



"A volte è bello svegliarsi e dire, 'ok, dobbiamo lavorare di più e farlo di nuovo" dice Schelin, riflettendo sugli anni difficili che hanno forgiato la squadra che vediamo oggi.



“Ecco perché il Lione, come squadra, come club, è fantastico. Vincere, è già abbastanza difficile, ma perdere e poi tornare al top? È allora che puoi vedere i veri vincitori. Ecco perché la loro storia è perfetta".



All'inizio di quest'anno, in vista della ripresa della stagione di Champions League 2019-20, la squadra è tornata al Col de l'Iseran, dove tutto è iniziato.



Solo cinque ragazze sono rimasti dal gruppo che ha affrontato la montagna nel 2010: il portiere Sarah Bouhaddi, il difensore centrale Renard, il generale di centrocampo Henry, l'esterno Amel Majri, che è arrivato 18° nella Goal 50del 2019 e 2020, e il bomber Le Sommer.



Ma, come quel nucleo centrale ha fatto 10 anni fa, hanno conquistato quel picco estenuante e sono saliti in cima all'Europa ancora una volta.