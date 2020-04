Il protocollo della Premier: allenamenti con le mascherine e palloni disinfettati

La Premier League ha stilato il protocollo per la ripartenza: massaggi vietati, macchine parcheggiate a distanza e niente sputi in campo.

La Premier League programma la ripartenza e lo fa, proprio come potrebbe presto accadere anche in , tramite un rigido protocollo medico per ridurre al minimo il rischio di un contagio da Coronavirus.

In particolare, nel protocollo redatto da Richard Garlick, è previsto che i giocatori utilizzino le mascherine durante gli allenamenti e che tutte le attrezzature, palloni compresi, vengano disinfettati sia prima che dopo l'uso. Non solo.

I calciatori saranno sottoposti a un test 48 ore prima di iniziare gli allenamenti e dovranno parcheggiare le rispettive auto a distanza di tre stalli rispetto a quella di un altro compagno.

Altre squadre

Non saranno ammessi i classici massaggi sui lettini a meno che non vengano espressamente approvati dal medico sociale e inizialmente gli allenamenti si svolgeranno a gruppi di cinque.

Sarà inoltre rigorosamente vietato sputare in campo, mentre le sessioni di allenamento saranno svolte a gruppi con intervalli di tempo ben stabiliti: 75 minuti per la seduta vera e propria a piccoli gruppi alternata da 15 minuti di recupero.