Proteste di Vlahovic sul goal della Juventus: chiedeva un fallo di mano

L'attaccante bianconero non si era accorto che la palla stava per rotolare in rete e ha protestato per un presunto fallo di Venuti.

Sono attimi concitati di una partita tirarissima, momenti in cui anche ai più grandi campioni può succedere di perdere un pizzico di lucidità. Vedere per credere quanto accaduto al minuto 92 di Fiorentina-Juventus. Mentre il pallone, deviato dal viola Venuti, rotolava lentamente in rete regalando una vittoria ormai insperata ai bianconeri infatti a protestare vibratamente è stato Dusan Vlahovic. L'attaccante della Juventus, grande ex della partita, non si era accorto che il pallone stava per entrare e ha chiesto un presunto tocco di mano da parte di Venuti che avrebbe comportato l'assegnazione di un calcio di rigore a favore dei bianconeri. Scelti da Goal Calendario Serie A: dove vedere le partite su Sky e DAZN

L'autorete del terzino viola, ovviamente, ha poi spento sul nascere ogni eventuale polemica arbitrale facendo scoppiare la festa della Juve e dello stesso Vlahovic, che mercoledì ha vissuto una serata molto difficile tra i cori dei suoi ex tifosi e i pochi palloni ricevuti dai compagni.