Proteste in Cile, la finale di Copa Libertadores potrebbe cambiare sede

Potrebbe cambiare sede la finale di Libertadores che vedrà opposte Flamengo e River Plate. Si monitora la situazione delle proteste in Cile.

La finale della sessantesima edizione della Copa Libertadores, la prima in assoluto nella storia della competizione che si disputerà in gara singola e in campo neutro e che il prossimo 23 novembre vedrà protagoniste i campioni del Sudamerica del River Plate e i brasiliani del Flamengo, potrebbe cambiare sede.

Segui 3 partite della Serie A TIM a giornata in diretta streaming su DAZN

La sfida dovrebbe disputarsi all’Estadio Nacional de Chile di Santiago, ma la situazione che si è venuta a creare in sta destando molta preoccupazione. Da giorni infatti centinaia di migliaia di persone stanno dando vita a manifestazioni di protesta per rivendicare giustizia sociale e servizi di base pubblici più efficienti e qualora la cosa dovesse protrarsi, l’evento potrebbe essere disputato in altra sede.

Il presidente Sebastian Piñera, ha già annunciato che alla luce degli ultimi accadimenti, non saranno organizzati alcuni grandi eventi già in programma, tanto che sono già stati cancellati il vertice di cooperazione Apec ed il Forum Mondiale sul clima.

Nelle prossime ore lo stesso presidente Piñera dovrebbe avere un colloquio con il numero uno della CONMEBOL, Alejandro Dominguez, per prendere una decisione definitiva.

Intanto, in attesa di ufficialità, stanno già iniziando a circolare ipotesi legate a possibili sedi alternative. Il si sarebbe già fatto avanti, ma si parla anche di Montevideo, Doha, Miami o Madrid, con quest’ultima già un anno fa ha ospitato la finale di ritorno tra River Plate e Boca Juniors, sfida che si sarebbe dovuta giocare all’Antonio Vespucio Liberti di Buenos Aires, ma che fu spostata a causa di incidenti tra le due tifoserie.