Protesta dei tifosi: il Watford cancella l'amichevole col Qatar

Il club inglese ha annullato la gara amichevole contro il Qatar, prevista nell'ultimo giorno del ritiro estivo in Austria, su spinta dei propri tifosi

Il malcontento e la conseguente pressione apportata dalla tifoseria ha sortito l'effetto sperato: il Watford ha cancellato l'amichevole contro il Qatar programmata per il prossimo 10 luglio.

Gli Hornets, infatti, voleranno in Austria dal 5 al 10 luglio per preparare la stagione che scatterà agli inizi di agosto. E proprio per l'ultimo giorno di soggiorno in terra austriaca era stata fissata la sfida amichevole contro la selezione che ospiterà i prossimi Mondiali.

Una scelta che ha evidentemente contrariato una grossa fetta della tifoseria inglese e, nella fattispecie, i gruppi 'Women of Watford FC' e 'Proud Hornets' hanno rilasciato una dichiarazione congiunta sui social media dopo essere venuti a conoscenza dell'organizzazione della suddetta partita:

"WOW e Proud Hornets sono molto delusi dal fatto che il Watford FC affronterà la nazionale del Qatar nel corso del ritiro.

“Esortiamo la nostro squadra a mostrare il suo sostegno per tutti i diritti umani, la comunità LGBT+ e i diritti delle donne e ne discuterà direttamente con il club”. Le parole riportate da 'The Athletic'

Da qui la decisione di annullare la gara amichevole contro la Nazionale qatariota. Notizia accolta con grande entusiasmo dai sostenitori della squadra dell'Hertfordshire:

"WOW e i Proud Hornets sono felici che la società Watford abbia ascoltato le nostre richieste e cancellato l'amichevole con il Qatar".

"Grazie anche a coloro che lavorano all'interno del club e che hanno sostenuto il nostro messaggio, un fattore importante per l'annullamento di questa partita".