I prossimi mesi per fare chiarezza: Di Maria e un futuro tutto da scrivere

Di Maria è uno dei pezzi pregiati della Juventus: le sue qualità non si discutono, ma la sua permanenza in bianconero potrebbe non essere scontata.

Quindici partite giocate tra campionato, Coppa Italia e Champions League, tre reti segnate e qualche problema fisico di troppo che spesso l’ha costretto ai box. Quella di Angel Di Maria alla Juventus è sin qui stata un’avventura vissuta tra alti e bassi.

Approdato all’ombra della Mole per far fare il definitivo salto di qualità ad una squadra costruita per tornare a lottare per lo Scudetto, il ‘Fideo’, nei suoi primi mesi italiani, ha dimostrato di avere colpi da fuoriclasse assoluto, ma il suo resta un futuro ancora tutto da scrivere.

Il neo campione del mondo è capace come pochi in Serie A di cambiare il volto di un’intera partita con una singola giocata, ma il ritorno a pieno regime di Federico Chiesa, il contratto in scadenza a fine stagione, le quasi 35 primavere (compirà gli anni il giorno di San Valentino) e quegli acciacchi che non sempre gli consentono di giocare a ritmi alti per tutta la partita e tutte le partite, potrebbero indurre a più di una riflessione.

Nella seconda parte di stagione, Di Maria potrebbe diventare il perfetto ‘dodicesimo uomo’, ovvero l’elemento dotato di qualità fuori dal comune da inserire a gara in corso per modificare l’andamento di una gara, ma resta da capire quale potrebbe eventualmente essere il ruolo da ritagliargli nella prossima stagione.

I prossimi mesi serviranno sia a lui che alla Juve per farsi un’idea sul come procedere, ma molto potrebbe dipendere anche da vicende extra campo. Il -15 che è stato inflitto ai bianconeri in campionato ha reso a dir poco in salita la strada che conduce ad una qualificazione in Champions League e, senza gli introiti garantiti dall’Europa che conta (in attesa di vedere come si svilupperà l’intera vicenda), potrebbe risultare più complicato gestire un elevato numero di contratti importanti (Di Maria percepisce uno degli stipendi più pesanti dell’intera rosa e così sarebbe anche in caso di eventuale rinnovo).

Il rischio è quello che Di Maria diventi un ‘lusso’, ma ovviamente, mai come in questo caso, ogni discorso rischia di rivelarsi prematuro.

Quello che è certo è che la Juventus adesso ha bisogno di un Di Maria al meglio. Il suo enorme bagaglio di qualità ed esperienza potrebbe risultare decisivo in Europa League (torneo che mette in palio un pass per la Champions League), in Coppa Italia (la Juve si è già guadagnata un posto in semifinale) e ovviamente nella lunga rincorsa che porta ad una qualificazione europea attraverso il campionato.