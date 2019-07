Il proprietario del Newcastle attacca Benitez: "Per lui prima sono venuti i soldi, mi ha deluso"

Un attacco improvviso, quello che il proprietario del , Mike Ashley, ha scagliato contro l'ex tecnico Rafa Benitez. Il patron dei Magpies non ha infatti digerito la decisione del tecnico spagnolo di lasciare il club per firmare con il Dalian Yifang. Una scelta che, secondo Ashley, sarebbe stata dettata solamente dalla voglia di guadagnare più soldi.

Intervistato dal 'Daily Mail', il proprietario del club inglese ha mostrato tutto il suo disappunto per l'addio di Benitez, affermando che lo spagnolo abbia agito senza preoccuparsi minimamente delle ripercussioni che il suo addio avrebbe potuto avere sul Newcastle.

"Se si ascoltassero le sue dichiarazioni, si potrebbe pensare che per lui la prima cosa [per importanza, ndr] sia stata il club, poi Rafa e infine i soldi. Io invece direi che prima sono venuti i soldi, poi Rafa e infine il club. Ha preso la decisione più comoda, ovvero prendere i soldi e andare in . Mi ha deluso".