La proposta di Filippo Galli: "Nuovo stadio del Milan intitolato a Berlusconi"

L'ex difensore propone l'intitolazione del nuovo stadio del Milan a Silvio Berlusconi: "Soluzione da percorrere".

Silvio Berlusconi se n'è andato all'età di 86 anni: una notizia che ha lasciato il segno soprattutto in casa Milan, il club a cui lo storico imprenditore ha legato per 31 anni il suo nome, vincendo praticamente tutto quello che c'era da vincere in ambito nazionale e non solo.

Il rapporto intrinseco tra Berlusconi e la società rossonera potrebbe, chissà, contare su un nuovo capitolo: Filippo Galli, difensore milanista dal 1983 al 1996 ed attuale responsabile dell'area metodologica del Parma, ha lanciato un'importante proposta con queste dichiarazioni riportate da 'La Gazzetta dello Sport'.

"Intitolare il nuovo stadio del Milan a Berlusconi? Potrebbe essere un'idea. Ha preso il club e l'ha portato sul tetto del mondo. Se l'idea partisse da un'iniziativa popolare, sarebbe una soluzione da percorrere".

Galli ha vissuto in prima persona l'inizio di un'era forse irripetibile per il Milan, portato sul tetto d'Europa e del mondo in pochi anni.

"Gli ultimi decenni del Milan sono legati a lui. Ho tanti ricordi, personali e pubblici. Come l'entusiasmo con cui ci spiegò della presentazione all'Arena civica di Milano, dell'arrivo in elicottero. Aveva un entusiasmo incredibile e questo ci fece capire la grandezza di ciò che aveva in testa. È stato un visionario, un precursore. La sua ultima esperienza al Monza dimostra la capacità manageriale: non sempre chi investe riesce ad avere risultati, ma lui e il club ce l'hanno fatta. Il Monza era in una situazione difficile, lui l'ha portato in Serie A".

Il futuro del Milan, così come quello dell'Inter, sarà certamente lontano da San Siro: la costruzione di un nuovo impianto, totalmente di proprietà rossonera, potrebbe essere l'occasione giusta per rendere un ulteriore omaggio allo storico patron.