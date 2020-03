Proposta del Comitato Scientifico: stop di 30 giorni alle manifestazioni sportive con pubblico

Il Comitato Tecnico Scientifico ha proposto di stoppare le manifestazioni sportive con pubblico, per un mese di tempo.

Evitare per 30 giorni eventi, anche quelli sportivi, che comportino l'affollamento di persone e il non rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro. E' una delle proposte del Comitato tecnico scientifico voluto dal premier Conte. Lo riporta l'Ansa.

Questa è una delle proposte che potrebbe integrare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del primo marzo e che sarebbe da adottare in tutto il Paese.

Al momento però, come già detto, è solo una proposta. In quel caso però, se venisse accettata, in per un mese non ci saranno manifestazioni sportive con affollamento pubblico, in parole pavore "a porte aperte".

In quel caso anche la ne risentirebbe ovviamente, con probabilmente la disputa delle partite a porte chiuse, come non è stato fatto fino ad ora.

Attualmente è in corso a Palazzo Chigi una riunione dei capidelegazione presieduta dal premier Giuseppe Conte per discutere delle misure sul coronavirus.