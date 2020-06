La proposta del Consiglio Federale: titolo della Serie A femminile alla Juventus

Il 25 giugno nel Consiglio Federale si discuterà la proposta di assegnare il campionato femminile, interrotto settimana scorsa, alle bianconere.

Se la maschile è pronta a ripartire ufficialmente, la Serie A femminile settimana scorsa è stata fermata in via definitiva: non si riprenderà, questa è l’unica certezza per ora data dalla FIGC.

Nel Consiglio Federale del prossimo 25 giugno verranno presi i provvedimenti relativi ai verdetti della stagione. Secondo quanto riporta ‘Sky Sport’, il campionato potrebbe comunque essere assegnato alla capolista, ovvero la .

La proposta molto probabilmente verrà messa sul tavolo del Consiglio. Orientamento opposto rispetto a quello di qualche giorno fa, quando si pensava di lasciare la stagione senza nessun vincitore.

I verdetti stabiliti con l’algoritmo sono la retrocessione di Tavagnacco e Orobica e il pass per la alla e alla Juventus capolista. La quale, ora, potrebbe anche cucirsi il terzo tricolore consecutivo in tre anni di esistenza.