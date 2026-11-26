Quando il Paris Saint-Germain ha firmato un accordo pluriennale che ha nominato WHOOP suo dispositivo indossabile ufficiale per la salute e il fitness fino al 2029, ha consolidato una tendenza già diffusa nel calcio d’élite.

Dai campioni della Ligue 1 di Parigi a Cristiano Ronaldo e all’Al Nassr FC, i calciatori di alto livello si affidano sempre più spesso al monitoraggio biometrico senza schermo per gestire il calendario fitto di partite, la stanchezza dovuta ai viaggi e il recupero.

Con la stagione degli acquisti per le feste in corso e i buoni propositi di fitness per il nuovo anno alle porte, la stessa tecnologia per il recupero usata dai professionisti è diventata uno dei regali più interessanti per chi tiene al proprio benessere, soprattutto grazie alle offerte stagionali di WHOOP, che propongono sconti poco frequenti su dispositivi e abbonamenti.

Regali per le feste & offerte WHOOP del momento

Se cerchi un regalo per una persona appassionata di fitness o di calcio, oppure vuoi rinnovare la tua attrezzatura in vista di gennaio, le promozioni stagionali attuali rendono il prezzo d’ingresso molto più accessibile:

Black Friday & Cyber Sale (fino al 1° dicembre) : si possono risparmiare fino a £60 / $60 sugli abbonamenti annuali. WHOOP Peak scende a £189 (da £229) e WHOOP Life a £289 (da £349), mentre su alcuni cinturini e capi d’abbigliamento sono previsti sconti dal 25% al 40%.

: si possono risparmiare fino a £60 / $60 sugli abbonamenti annuali. WHOOP Peak scende a £189 (da £229) e WHOOP Life a £289 (da £349), mentre su alcuni cinturini e capi d’abbigliamento sono previsti sconti dal 25% al 40%. Prezzi delle feste di dicembre : hai perso la scadenza del Cyber Sale? Il periodo più ampio delle offerte festive di WHOOP, da metà dicembre ai primi di gennaio, propone comunque prezzi ridotti sugli abbonamenti Peak e Life: un regalo digitale dell’ultimo minuto o da mettere sotto l’albero prima del 30 dicembre.

: hai perso la scadenza del Cyber Sale? Il periodo più ampio delle offerte festive di WHOOP, da metà dicembre ai primi di gennaio, propone comunque prezzi ridotti sugli abbonamenti Peak e Life: un regalo digitale dell’ultimo minuto o da mettere sotto l’albero prima del 30 dicembre. Piccoli regali per chi ha già un abbonamento: se la persona a cui vuoi fare un regalo indossa già un WHOOP, accessori come i cinturini SuperKnit (circa £35), i cinturini HydroKnit ad asciugatura rapida per nuotatori e calciatori o le fasce compressive WHOOP Body sono aggiunte pratiche e personalizzabili.

Cos’è WHOOP e quali vantaggi offre?

WHOOP è un dispositivo indossabile senza schermo, progettato per aiutare gli atleti a ottimizzare le prestazioni attraverso i dati.

Utilizzato da squadre e singoli atleti d’élite in tutto il mondo, monitora costantemente:

I livelli di recupero

La qualità del sonno

Il carico fisico giornaliero

Lo stress e il benessere generale

Ogni giorno gli utenti ricevono un punteggio di recupero, che li aiuta a capire se spingere di più o dare priorità al riposo, un fattore chiave in contesti sportivi d’élite come il PSG.

Allenarsi come i grandi atleti: cosa offre WHOOP

La partnership ruota attorno a un’idea fondamentale: allenarsi in modo più intelligente grazie a dati migliori.

Con WHOOP puoi:

Sapere quando spingere e quando riposare grazie alle informazioni quotidiane sul recupero

grazie alle informazioni quotidiane sul recupero Migliorare la qualità del sonno con consigli personalizzati

con consigli personalizzati Monitorare il carico fisico per evitare il sovraccarico

per evitare il sovraccarico Acquisire abitudini che favoriscono prestazioni costanti come gli atleti d’élite

È lo stesso approccio adottato nel calcio di alto livello, ora disponibile per chiunque voglia davvero migliorare la propria forma fisica.

Perché WHOOP si distingue dagli altri dispositivi indossabili

A differenza dei tradizionali fitness tracker, WHOOP è progettato esclusivamente per le prestazioni.

Niente schermo né distrazioni, solo dati

Un’attenzione totale al recupero e all’ottimizzazione degli allenamenti

La fiducia di atleti e squadre d’élite

Ai calciatori e a chi si dedica al fitness offre una comprensione più approfondita di come il proprio corpo reagisce all’allenamento.

Dalle stelle del calcio agli sportivi di tutti i giorni

Nei grandi club calcistici come il PSG, anche i più piccoli miglioramenti possono fare la differenza, ed è proprio ciò che WHOOP offre.

Monitorando recupero, sonno e carico di lavoro, i giocatori possono perfezionare le proprie abitudini nel corso di una stagione impegnativa.

Ora anche i tifosi possono applicare gli stessi principi ai propri allenamenti, che vogliano migliorare la condizione per giocare a calcio, le prestazioni in palestra o il benessere generale.

Perché provare WHOOP?

Se vuoi davvero migliorare prestazioni, recupero e continuità, WHOOP offre un vantaggio basato sui dati.

È particolarmente utile per: