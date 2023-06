Il pronostico di Bale sulla finale di Champions: "Manchester City-Inter 5-0"

Il gallese pronostica un largo successo dei 'Citizens' e una grande prestazione di De Bruyne: "Sarà il migliore in campo".

Sale la febbre in vista del calcio d'inizio della finale di Champions League tra Manchester City e Inter, previsto per le ore 21: all'Ataturk di Istanbul ci sarà spazio soltanto per la festa di una fazione, mentre all'altra toccherà leccarsi le ferite.

I 'Citizens' godono del favore dei pronostici contro i nerazzurri, che però non vorranno recitare il ruolo di vittime sacrificali: Gareth Bale, comunque, è certo che ad alzare la coppa al cielo saranno Haaland e compagni.

Sui canali ufficiali dell'UEFA, l'ex attaccante gallese ha fatto il suo pronostico per l'ultimo atto in terra turca: un netto 5-0 per i ragazzi di Pep Guardiola.

Secondo Bale, alla fine il migliore in campo sarà Kevin De Bruyne, voglioso di riscatto dopo l'amara finale del 2021 in cui fu costretto a lasciare prematuramente il terreno di gioco a causa di un infortunio al volto.

Un pronostico che non farà di certo piacere al popolo interista, accorso in massa in Turchia per spingere la propria squadra verso il sogno europeo. E - ed è proprio il caso di dirlo - per sovvertire la previsione di Bale.