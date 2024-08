In questo articolo si possono trovare i pronostici Udinese – Como, le quote dei bookmakers e l’analisi del match.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Udinese – Como, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match valido per la terza giornata della Serie A, in programma domenica 1 settembre alle 20:45 al Friuli. Quattro punti in due gare per l’Udinese, uno solo per il Como in questi primi 180 minuti di campionato.

Quote maggiorate di oggi

I nostri pronostici Udinese – Como

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Udinese - Como bet365 Sisal William Hill Pareggio al termine del primo tempo 2.10 2.10 2.05 Lorenzo Lucca marcatore nell’incontro 3.50 2.75 2.75 Risultato esatto 2-1 Udinese 9.00 9.25 7.50

Più info, quote Udinese - Como, pronostici e mercati possono essere trovati sui portali ufficiali dei bookmakers. Per una più ampia panoramica sul mondo delle scommesse online è possibile

L'articolo prosegue qui sotto

visitare la nostra pagina con un elenco dei migliori siti scommesse AAMS in Italia

consultare la nostra guida al codice promozionale Sisal esclusivo per ottenere un bonus benvenuto ad hoc.

Come scommettere su Udinese – Como: analisi match e pronostici

L’Udinese ha iniziato la stagione nel modo giusto, la squadra allenata dal tecnico tedesco Kosta Runjaic, dopo il pareggio sul campo del Bologna ha battuto davanti ai propri tifosi la Lazio per 2-1. I friulani contro il Como sono a caccia di conferme.

È in cerca di continuità la squadra di Cesc Fabregas, il Como è riuscito a reagire dopo la pesante sconfitta per 3-0 subita all’esordio sul campo della Juventus. Il pareggio contro il Cagliari ha trasmesso fiducia alla squadra lombarda che proverà a conquistare un risultato positivo anche contro l’Udinese.

Probabili formazioni Udinese vs Como

Per i pronostici Udinese – Como occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Nehuen Perez, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Karlstrom, Payero, Zemura; Thauvin, Brenner; Lucca. Allenatore: Runjaic.

Okoye; Nehuen Perez, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Karlstrom, Payero, Zemura; Thauvin, Brenner; Lucca. Allenatore: Runjaic. COMO (4-2-3-1): Reina; Iovine, Goldaniga, Barba, Moreno; Braunoder, Engelhardt; Strefezza, Cutrone, Da Cunha; Belotti. Allenatore: Fabregas.

Confrontare le quote vincente della partita Udinese – Como permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Partita bloccata nel primo tempo

Nella prima frazione di gioco Udinese e Como potrebbero avere un approccio prudente. Sia Runjaic che Fabregas sono allenatori che cercano di vincere attraverso il gioco, ma entrambe le squadre devono ancora assimilare i dettami tattici dei rispettivi tecnici e secondo gli esperti, in particolare nella prima parte di gara potrebbe prevalere la prudenza. I pronostici Udinese - Como suggeriscono anche un pareggio nel primo tempo.

Scommessa 1; pareggio al termine del primo tempo: 2,10 con bet365

Lorenzo Lucca a caccia del bis

Dopo il goal che ha sbloccato la sfida contro la Lazio, Lorenzo Lucca è determinato ad andare in rete anche nel match contro il Como. Dopo le 9 reti realizzate la scorsa stagione tra campionato e Coppa Italia, l’obiettivo di Lucca è la doppia cifra. Secondo i pronostici scommesse il centravanti classe 2000 ha buone chance di segnare nella sfida in programma domenica sera.

Scommessa 2; Lorenzo Lucca marcatore nell’incontro: 2.75 con Sisal

Il fattore campo sarà decisivo

Per una squadra che lotta per non retrocedere confermarsi non è mai facile, ma l’Udinese, dopo la vittoria contro la Lazio, potrebbe riuscire a far sua anche la sfida contro il Como. La squadra di Fabregas è stata completamente stravolta rispetto alla passata stagione e il tecnico spagnolo avrà bisogno di tempo per trasmettere le sue idee di gioco al gruppo. L’Udinese, anche grazie alla spinta emotiva del successo contro i biancocelesti, è pronta ad approfittarne. Secondo alcuni pronostici Udinese - Como è possibile vedere una vittoria della squadra di casa.

Scommessa 3; risultato esatto 2-1 Udinese: 7.50 con William Hill