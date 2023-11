In questo articolo i lettori troveranno i pronostici Lazio - Celtic, quote dei bookmaker online e informazioni utili sulla partita di martedì.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Lazio – Celtic, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla partita valida per la quinta giornata della Uefa Champions League.

Partita importante per gli uomini di Maurizio Sarri, che con una vittoria staccherebbero il pass per gli ottavi di finale con una giornata d’anticipo. Dopo la sconfitta in campionato contro la Salernitana, i biancocelesti non vorranno deludere i loro tifosi.

I nostri pronostici Lazio - Celtic

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

L'articolo prosegue qui sotto

I nostri pronostici Lazio - Celtic bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 3-0 Lazio 11.00 12.00 10.00 Pedro Rodriguez marcatore nell’incontro 3.50 3.50 2.90 Lazio in vantaggio alla fine del 1° tempo 2.05 2.05 1.95

Quote, pronostici Lazio - Celtic e mercati di scommessa possono essere consultati per intero sui portali ufficiali degli operatori. In più nelle nostre guide dedicate i lettori troveranno tutte le informazioni su

i nuovi bookmaker online ADM in Italia con confronto bonus benvenuto, specifiche e caratteristiche di ciascuno

codice promo Eurobet da utilizzare alla registrazione, iniziative dell'operatore italiano e altre info utili.

Come scommettere su Lazio – Celtic: analisi match e pronostici

In casa biancoceleste Vecino è squalificato. Rovella favorito su Cataldi in mediana. In attacco potrebbe toccare a Castellanos nel tridente con Felipe Anderson (ma Sarri potrebbe concedere spazio anche ad Isaksen) e Pedro. Romagnoli out, Casale favorito per il rientro.

Per i biancoverdi assenze pesanti quelle di Palma e Maeda, squalificati. In attacco Forrest potrebbe spuntarla nel tridente con Furuhashi e Yang.

Probabili formazioni Lazio - Celtic

Per i pronostici Lazio – Celtic occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Gila, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Pedro.

Provedel; Lazzari, Patric, Gila, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Pedro. CELTIC (4-3-3): Hart; Johnston, Phillips, Scales, Taylor; O’Riley, McGregor, Hatate; Forrest, Furuhashi, HJ Yang.

Confrontare le quote vincente della partita Lazio – Celtic permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

La Lazio per volare agli ottavi

Fanalino di coda del gruppo E, con soltanto un punto conquistato, il Celtic non può ambire nemmeno alla “retrocessione” in Europa League. Con 3 gol fatti e 12 subiti la squadra scozzese non ha più molto da dire in questa Champions, e la Lazio ne può approfittare.

Scommessa 1; risultato esatto 3-0 Lazio: 11,00 con bet365

Fiducia allo spagnolo

A 36 anni suonati, proprio nella gara d’andata al Celtic Park Pedrito ha dimostrato che può ancora essere decisivo. Con Mattia Zaccagni out per infortunio, l’ex giocatore del Barcellona può dimostrare sul campo la fiducia che Maurizio Sarri ripone in lui. La partita, secondo le quote marcatore Lazio - Celtic, può essere la giusta occasione per mettersi in mostra e cercare di segnare un altro gol agli scozzesi.

Scommessa 2; Pedro Rodriguez marcatore nell’incontro: 3,50 con Sisal

Dimenticare Salerno

Nell’ultima giornata di Serie A la Lazio ha subìto la sconfitta per 2 a 1 ad opera della Salernitana. La squadra di Pippo Inzaghi ha così conquistato i primi 3 punti in campionato. Gli uomini di Sarri, nella partita contro il Celtic, vogliono tornare alla vittoria per regalare ai propri tifosi la qualificazione agli ottavi di finale. E secondo i pronostici Lazio - Celtic lo possono fare.

Scommessa 3; Lazio in vantaggio alla fine del 1° tempo: 1,95 con William Hill