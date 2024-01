In questo articolo i lettori troveranno i pronostici Empoli - Monza, quote dei siti scommesse e consigli dei nostri esperti per scommettere sul match.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Empoli – Monza, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match valido per la 21esima giornata di Serie A di domenica 21 gennaio alle ore 15.00 allo stadio Carlo Castellani.

L’Empoli del nuovo tecnico Davide Nicola ospita il Monza di Raffaele Palladino. Esordio in panchina per l’ex allenatore della Salernitana, chiamato a sostituire l’esonerato Aurelio Andreazzoli alla guida dei toscani. Le due squadre non stanno vivendo un particolare momento di forma ed entrambe non vorranno deludere i propri tifosi.

I nostri pronostici Empoli - Monza

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione.

Il nostro pronostico Empoli - Monza bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.05 2.00 1.90 Risultato esatto 1-1 6.00 6.00 5.80 Pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo 2.10 2.05 2.05

Come scommettere su Empoli – Monza: analisi match e pronostici

Entrambe le formazioni sono reduci da due sconfitte in campionato. L’Empoli ha perso per 2 a 1 a Verona mentre il Monza ha subìto un pesante 5 a 1 dall’Inter allo U-Power Stadium.

Probabili formazioni Empoli - Monza

Per i pronostici Empoli – Monza occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

EMPOLI (4-3-1-2): Caprile; Bereszynski, Luperto, Walukiewicz, Cacace; Marin, Grassi, Maleh; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi.

Caprile; Bereszynski, Luperto, Walukiewicz, Cacace; Marin, Grassi, Maleh; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi. MONZA (3-4-2-1): Sorrentino; D’Ambrosio, Marì, Caldirola; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos; Colpani, Mota; V. Carboni.

Confrontare le quote vincente della partita Empoli – Monza permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Una difesa poco lucida

Il Monza viene da una “manita” subita in casa dall’Inter, che ha punito pesantemente le disattenzioni difensive della squadra di Raffaele Palladino. Il cambio di allenatore sulla panchina dei toscani potrebbe portare una svolta per gli azzurri, che vorranno dimostrare al nuovo tecnico tutto il loro valore cercando di battere nettamente il Monza. Elemento che sicuramente potrà influire sui pronostici Empoli - Monza.

Scommessa 1; over 2.5: 2,05 con bet365

L’Empoli a caccia di un risultato utile

La prossima di campionato l’Empoli sarà impegnata nella difficile trasferta di Torino, dove andrà ad affrontare una lanciatissima Juventus fortemente intenzionata a recuperare terreno nei confronti dell’Inter capolista. Contro il Monza, gli azzurri guidati dal nuovo allenatore Davide Nicola, cercheranno di fare di tutto per conquistare un risultato utile, e per questo motivo i pronostici Empoli – Monza indicano l’1-1 come uno dei probabili risultati del match.

Scommessa 2; risultato esatto 1-1: 6,00 con Sisal

Ritrovare fiducia

Per l’Empoli si tratta del terzo cambio di allenatore da quando è cominciato il campionato e i toscani hanno l’estremo bisogno di ritrovare fiducia. Aspetto che può influire considerevolmente sui pronostici Empoli - Monza. L’ennesimo avvicendamento tecnico può aiutare gli azzurri a risalire la china e sperare in una salvezza che con Andreazzoli in panchina era diventata quasi un’utopia.

Scommessa 3; pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo: 2,05 con William Hill