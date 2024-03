Pronostici Bologna – Salernitana e informazioni utili per scommettere: rossoblu favoriti

In questo articolo si possono trovare i pronostici Bologna – Salernitana, quote dei bookmakers e analisi del match di lunedì 1° aprile.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Bologna – Salernitana, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match tra felsinei e granata, partita valida per il 30esimo turno di Serie A.

Pasquetta complicata per Stefano Colantuono, al suo esordio sulla panchina dei campani, chiamato a sostituire l’esonerato Fabio Liverani e impegnato in un match contro una delle formazioni più in forma del torneo.

I nostri pronostici Bologna – Salernitana

Il nostro pronostico Bologna - Salernitana bet365 William Hill Sisal Over 3.5 3.00 2.90 2.75 Risultato esatto 4-0 Bologna 13.00 13.00 13.00 Lewis Ferguson marcatore nell’incontro 3.60 3.25 2.62

Per scoprire ulteriori quote Bologna - Salernitana, pronostici e mercati suggeriamo di visitare i portali ufficiali degli operatori. Inoltre altre utili info si possono trovare

Come scommettere su Bologna – Salernitana: analisi match e pronostici

A 9 partite dalla fine del campionato, è soltanto la matematica a trattenere la Salernitana ancora in Serie A, con Stefano Colantuono chiamato a cercare di traghettare i granata verso la serie cadetta in maniera più o meno dignitosa. Il Bologna di Thiago Motta vincendo allungherebbe ancora di più sulla Roma in vista dello scontro diretto contro i giallorossi previsto per il 22 di aprile all’Olimpico.

Probabili formazioni Bologna - Salernitana

Per i pronostici Bologna – Salernitana occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Fabbian; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Odgaard.

Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Fabbian; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Odgaard. SALERNITANA (4-3-2-1): Costil; Zanoli, Manolas, Pirola, Bradaric; Basic, Coulibaly, Maggiore; Candreva, Tchaouna; Weissman.

Confrontare le quote vincente Bologna – Salernitana permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Una squadra spacciata

A un passo dalla Serie B, la Salernitana non ha più molto da dire a questo campionato. Seconda peggior difesa con 59 gol subìti e con appena 14 punti conquistati finora, è molto probabile che la formazione granata a Bologna assuma il tipico ruolo di vittima sacrificale in un match che, secondo i pronostici Bologna - Salernitana, potrebbe terminare in una goleada per i padroni di casa.

Scommessa 1; over 3.5: 3,00 con bet365

La corazzata di Thiago Motta

Con un calendario abbastanza agevole davanti a sé, trasferte di Roma e Napoli a parte, il Bologna può cercare di conquistare in tutta tranquillità un obiettivo che all’inizio della stagione sembrava un’utopia. Conquistando 3 punti contro la Salernitana, i felsinei continuerebbero ulteriormente la loro corsa in campionato avvicinandosi sempre di più ad uno storico piazzamento in Champions League. I pronostici Bologna - Salernitana danno la squadra di casa come favorita.

Scommessa 2; risultato esatto 4-0 Bologna: 13,00 con Sisal

Il cuore del Bologna

Autore finora di 6 reti, fulcro insostituibile del centrocampo dei felsinei, il numero 19 rossoblu è diventato insostituibile per il suo allenatore Thiago Motta. Calciatore scozzese con all’attivo più gol in Serie A, il classe ’99 non disdegna le sortite offensive e anche per questo i pronostici Bologna – Salernitana lo indicano come uno dei probabili marcatori del match.

Scommessa 3; Lewis Ferguson marcatore nell’incontro: 2,62 con William Hill