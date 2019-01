Promozione campana, portiere espulso e insultato dall'arbitro: "Vattene negro"

Un insulto razziale a seguito di un'espulsione, da parte di un arbitro. È successo nel campionato di promozione campana nella giornata di ieri, nella sfida tra il Serino e il Real Sarno. Una partita che non è mai terminata, avendo il presidente del Serino ritirato la squadra dopo l'accaduto.

La vittima dell'episodio è Gueye Ass Dia, senegalese di 25 anni, portiere. Come ha raccontato lui stesso a 'Radio CRC', ha protestato nei confronti dell'arbitro dopo la decisione di convalidare un goal su cui l'assistente aveva segnalato un fallo proprio su di lui.

"Eravamo sul 2-1, ho subito un fallo netto, il guardalinee aveva alzato la bandierina, ma nonostante ciò, il gol dell’attaccante del Real Sarno è stato convalidato. Ho chiesto spiegazioni all’arbitro, senza insultarlo, ma non sono mai arretrato. Prima mi ha ammonito, poi mi ha espulso dicendomi ‘Vattene negro’. Ho pianto per la rabbia, menomale che i miei compagni mi hanno fermato ".

Il presidente Donato Trotta dopo aver visto l'accaduto è sceso in campo, ha stretto la mano all'arbitro e ha ritirato la squadra dal campo.

"Ho visto il mio giocatore in lacrime, ho deciso all’istante di ritirare la squadra. Io mi prendo le mie responsabilità, non abbiamo neanche ricevuto una telefonata di scusa. L’arbitro aveva 17 anni, ma non ho dato peso: do le colpe non a lui, ma al sistema"