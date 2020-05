Promessa record di Lotito alla Lazio: dieci milioni di premio Scudetto

II presidente biancoceleste lo ha annunciato alla squadra nelle scorse settimane, alla ripresa degli allenamenti: tripudio dei giocatori a Formello.

Un super premio Scudetto per spingere i giocatori a sognare sempre più in grande il tricolore. Secondo il 'Corriere dello Sport', Claudio Lotito avrebbe promesso ai giocatori della 10 milioni di euro in caso di vittoria del campionato.

Il discorso premi è stato aperto soltanto alcuni giorni fa a Formello, dopo che inizialmente i 10 milioni erano stati pattuiti come premio complessivo, comprendendo qualificazione in , e Coppa .

Oggi, fuori dalle due competizioni a eliminazione diretta, anche il presidente va all-in. Dopo il 3 giugno, quando il capitano Lulic tornerà ad allenarsi a Formello, verrà depositato in Lega.

Altre squadre

10 milioni complessivi, da chiarire se siano netti o lordi, significherebbero un totale di 400mila euro circa a calciatore. Ragion per cui, all'annuncio del presidente lo scorso 18 maggio, al centro tecnico biancoceleste ci sarebbero state scene di tripudio.

Per Simone Inzaghi, invece, il premio dovrebbe essere di 100mila euro in più rispetto al resto della squadra. Un altro enorme stimolo per la Lazio per correre e puntare forte al tricolore, vent'anni dopo l'ultima volta.