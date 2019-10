La promessa di Mendes: "Cristiano Ronaldo supererà Pelè con la Juventus"

Fabio Paratici qualche giorno fa è stato chiaro: Cristiano Ronaldo resterà alla almeno fino alla naturale scadenza del contratto. Ora a confermarlo, di fatto, arrivano anche le parole del suo agente Jorge Mendes.

Il noto procuratore, intervistato da 'Tuttosport', infatti assicura che Cristiano Ronaldo, dopo il goal numero 700 segnato col Portogallo, vuole raggiungere nuovi importanti traguardi in maglia bianconera.

"Cristiano ha raggiunto il notevole traguardo dei 700 goal, ma non ho dubbi che supererà Pelé come miglior marcatore nella storia del calcio e lo farà con la Juventus. Dopo tutto, 68 goal per questo straordinario Cristiano Ronaldo non sono molti, no? Anche perché sono convinto che il meglio deve ancora venire".

Una promessa che farà sicuramente sognare i tifosi della Juventus dato che, appunto, per superare il mito brasiliano Cristiano Ronaldo di goal dovrà segnarne altri 68.

Mendes inoltre ci tiene ancora una volta a sottolineare come Cristiano Ronaldo sia in assoluto il miglior giocatore della storia del calcio e ne spiega il motivo.

"I numeri non mentono e illuminano il modo schiacciante in cui Cristiano Ronaldo frantuma i record, che lo elevano alla categoria del miglior giocatore nella storia del calcio e con una grande differenza rispetto al secondo, per tutto quello che ha ottenuto al servizio dei diversi club che ha rappresentato, sia in o in o ora in , ma anche con la Nazionale portoghese. E il fatto è che con Cristiano Ronaldo, il ha già giocato tre finali, vincendone due".