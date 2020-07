Da promessa incompiuta a pupillo di Ranieri: così Bonazzoli si è preso la Sampdoria

Quattro pesanti goal per Federico Bonazzoli nel post lockdown: sotto la guida di Ranieri sta trascinando la Sampdoria verso la salvezza.

La ripresa del campionato dopo la pausa dell'emergenza sanitaria ha regalato alla una preziosa e gradita novità: Federico Bonazzoli è finalmente maturato sotto la guida di mister Ranieri. L'attaccante 23enne è andato a segno ben quattro volte con pesanti goal nel post lockdown e sta trascinando i blucerchiati verso una salvezza che fino a qualche settimana fa sembrava complicatissima.

Il suo primo goal stagionale lo aveva segnato lo scorso 25 settembre nella sconfitta contro la , ma al rientro in campo dopo la lunga pausa Bonazzoli si è preso la fiducia dell'ambiente Samp partita dopo partita.

Prestazioni convincenti, cattiveria agonistica, giocate ma soprattutto goal importanti: dopo quello segnato al è arrivato il capolavoro balistico contro l' , una rovesciata che ha rispolverato dolci ricordi ai più nostalgici, scatenando anche azzardati paragoni con 'mostri sacri' come Ibrahimovic o Boninsegna.

La doppietta segnata nell'ultima giornata contro il ha certificato e consacrato un giocatore che sembra aver finalmente trovato la propria dimensione nelle rotazioni accanto a colleghi più esperti come Quagliarella e Gabbiadini.

Cresciuto nel florido settore giovanile dell' , che lo ha ceduto nel 2015 alla Sampdoria per una cifra vicina ai 5-6 milioni di euro: la società nerazzurra si era garantita un diritto di recompra pari a 10 milioni di euro, che non ha però mai esercitato.

I primi mesi in blucerchiato non sono esaltanti e arrivano i prestiti al Lanciano e al , prima dell'occasione alla Spal, dove può mettersi in mostra per la prima vera volta in . Pochi spezzoni di partita con sole 12 presenze: così la Samp decide di tentare il rilancio del ragazzo in una realtà minore come il , dove infatti trova continuità e qualche buona prestazione.

Alla fine la società ligure decide di puntare sul giocatore, che proprio nella fase decisiva della stagione è esploso sotto la sapiente guida di un tecnico esperto come Ranieri. Il coronavirus ha portato via suo nonno: dal dolore ha saputo tirar fuori quella giusta rabbia che lo sta lanciando in una nuova dimensione. Da promessa incompiuta a protagonista in Serie A: la Samp sorride e si gode il suo nuovo gioiello.