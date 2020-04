Mundo Deportivo - Promessa del Barcellona a Neymar: "Vieni quest'anno o il prossimo"

Nel 2019 il Barcellona ha promesso a Neymar di riportarlo a casa entro il 2020: potrebbe dunque essere l'estate decisiva.

Tutti lo vogliono, nuovamente. Tutti l'hanno sempre voluto. I club, i grandi club d'Europa, non hanno mai smesso di seguire Neymar dopo il passaggio al . Le inglesi e ovviamente le spagnole, decise a duellare per riportare il brasiliano nella . Il ci proverà forte di quella promessa.

Il Mundo Deportivo ha infatti svelato il piano anti- del Barcellona, iniziato nel 2019. Allora sembrava vicino un ritorno in blaugrana di Neymar, ma alla fine fumata nera e proseguo a Parigi per un giocatore che non ha vissuto certo momenti idilliaci qualche mese fa con i tifosi del PSG.

Il Barcellona avrebbe infatti promesso a Neymar il ritorno entro un anno:

"Verrai quest'anno o il prossimo, questo è sicuro".

Passata la sessione estiva 2019, sta per arrivare quella del 2020 in cui dunque Neymar potrebbe effettivamente tornare al Barcellona. L'ex Santos non ha mai nascosto tale desiderio e potrebbe aspettare il via libera dei blaugrana al suo assalto, ma allo stesso tempo seguire l'intesse del Real Madrid.

L'ingaggio di Neymar non sarebbe solamente un grande colpo in campo per il Barcellona, ma anche fuori: le perdite economiche dovute alla pandemia di coronavirus verrebbero recuperate, almeno in parte, grazie ad attività specifiche collegate alla sua figura da organizzare in città una volta che l'emergenza sarà terminata.

Una promessa del Barcellona a lungo termine al quale Neymar dovrà credere, o in alternativa aspettare il Real Madrid. Terza opzione, la conferma al PSG, nebulosa per diversi motivi, tra cui lo stop dei campionati causa covid-19. Forse decisivo per tornare alle origini.