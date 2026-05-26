Programma TV Mondiali FIFA 2026 in Brasile: dirette streaming, canali, calendario, date e orari delle partite

Trasmissioni televisive dei Mondiali FIFA 2026 in Brasile
Per seguirle dall'estero con una VPN, connettiti a un server brasiliano e guarda le partite in diretta sui canali in chiaro o sulle piattaforme come TV Globo, SporTV e CazeTV.
Chi trasmetterà in TV la Coppa del Mondo FIFA 2026 in Brasile?
In Brasile i diritti di trasmissione dei Mondiali FIFA 2026 sono divisi tra TV tradizionali e piattaforme digitali.
Ecco come seguirlo:
- In chiaro e pay TV:Grupo Globo (tramite TV Globo e SporTV) trasmetterà tutte le partite del Brasile, la finale e metà degli altri incontri. Anche SBT e N Sports avranno parte delle trasmissioni.
- In streaming gratuito: CazéTV trasmetterà tutte le 104 partite su YouTube.
- In alternativa, l'app Globoplay offre la copertura di Globo.