Programma TV Coppa del Mondo FIFA 2026 in Svizzera: dirette streaming, canali, calendario, date e orari delle partite

Trasmissioni televisive della Coppa del Mondo FIFA 2026 in Svizzera

Per seguirle dall’estero, usa una VPN: connettiti a un server svizzero e guardale in streaming. Tutte le partite della Svizzera saranno trasmesse in chiaro dai canali del servizio pubblico SRG SSR, con commenti in tedesco (SRF), francese (RTS) o italiano (RSI) sulle relative app Play.

Chi trasmetterà in TV i Mondiali FIFA 2026 in Svizzera?

In Svizzera i diritti di trasmissione ufficiali e esclusivi dei Mondiali FIFA 2026 sono della Swiss Broadcasting Corporation (SRG SSR).

Ecco come seguirlo:

📺 Televisione in chiaro

SRF, RTS e RSI garantiranno una copertura completa e gratuita sui rispettivi canali regionali. Potrai seguire tutte le partite della Svizzera nel Gruppo K (Qatar, Canada, Bosnia-Erzegovina) e la finale senza abbonamento su SRF zwei (tedesco), RTS Deux (francese) o RSI LA 2 (italiano).

📱 Streaming digitale gratuito

Play SRF, Play RTS e Play RSI offriranno gratis l’intero torneo in streaming per gli spettatori residenti in Svizzera. Sarà possibile seguire tutte le 104 partite in diretta, rivedere i momenti salienti on demand e ascoltare le analisi degli esperti su smartphone, tablet o smart TV con commenti regionalizzati tramite le app e i siti Play SRF, Play RTS e Play RSI.







