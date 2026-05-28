Programma TV Coppa del Mondo FIFA 2026 in Nuova Zelanda: dirette streaming, canali, calendario, date e orari delle partite

Trasmissioni televisive della Coppa del Mondo FIFA 2026 della Nuova Zelanda
Per seguirle dall'estero, usa una VPN e collega il tuo dispositivo a un server neozelandese. Così potrai guardarle in diretta su TVNZ 1 o in streaming su TVNZ+.
Chi trasmetterà i Mondiali FIFA 2026 in TV in Nuova Zelanda?
In Nuova Zelanda i diritti di trasmissione ufficiali ed esclusivi per i prossimi Mondiali FIFA 2026 sono detenuti dall'emittente pubblica Television New Zealand (TVNZ). Ecco come puoi seguire l'evento:
📺 Televisione in chiaro
TVNZ 1: come emittente pubblica, trasmetterà in diretta e gratis alcune partite chiave, comprese tutte quelle della fase a gironi degli All Whites e la finale.
📱 Streaming digitale e premium
TVNZ+: piattaforma di streaming principale per i tifosi in Aotearoa. Le partite della nazionale neozelandese sono in streaming gratuito, mentre l’accesso a tutte le 104 gare richiede il pass premium.