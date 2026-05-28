Programma TV Coppa del Mondo FIFA 2026 in Norvegia: dirette streaming, canali, calendario, date e orari delle partite

Trasmissioni TV della Norvegia ai Mondiali FIFA 2026

Per seguirle dall'estero, usa una VPN: connettiti a un server norvegese e guardale in diretta su NRK TV o TV 2 Play.

Chi trasmetterà in TV i Mondiali FIFA 2026 in Norvegia?

In Norvegia, i diritti di trasmissione sono divisi tra l’emittente pubblica NRK e la rete commerciale TV 2.

Ecco come seguirlo:

📺 Televisione in chiaro

NRK e TV 2 si divideranno il palinsesto per garantire copertura totale in chiaro. Potrai vedere le partite più importanti, tutte quelle della Norvegia e la finale, sui loro canali principali senza abbonamento.

📱 Streaming digitale gratuito

NRK TV e TV 2 Play: entrambe trasmetteranno in streaming le partite di propria competenza. Gli spettatori in Norvegia potranno seguire le dirette, le analisi di studio e i momenti salienti on demand tramite NRK TV e TV 2 Play.







