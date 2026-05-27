Programma TV Coppa del Mondo FIFA 2026 in Inghilterra: dirette streaming, canali, calendario, date e orari delle partite

Trasmissioni televisive della Coppa del Mondo FIFA 2026 dell'Inghilterra
Per seguirle dall'estero con una VPN, connettiti a un server nel Regno Unito e guarda le partite in diretta su BBC iPlayer o ITVX.
Chi trasmetterà in TV la Coppa del Mondo FIFA 2026 in Inghilterra?
In Inghilterra e nel Regno Unito, i tifosi potranno vedere tutte le partite in chiaro, senza abbonamenti a pagamento, grazie alle leggi che tutelano i grandi eventi sportivi.
Le 104 partite sono suddivise tra i due principali canali pubblici:
- BBC trasmetterà 52 partite, soprattutto su BBC One, inclusa Inghilterra-Ghana e tre eventuali match a eliminazione diretta degli inglesi.
- ITV trasmetterà le restanti 52 gare su ITV1 e ITV4, inclusa la partita inaugurale dell’11 giugno e due match della fase a gironi dell’Inghilterra: Croazia-Inghilterra (17 giugno) e Inghilterra-Panama (27 giugno).
La finale del 19 luglio sarà trasmessa in contemporanea da BBC e ITV.