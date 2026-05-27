Trasmissioni televisive della Coppa del Mondo FIFA 2026 in Ghana
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Chi trasmetterà in TV i Mondiali FIFA 2026 in Ghana?
In Ghana, i tifosi potranno seguire l’intera Coppa del Mondo FIFA 2026 tramite canali satellitari premium e emittenti pubbliche.
Ecco come seguirlo:
- Pay TV (copertura completa):SuperSport detiene i diritti premium e trasmetterà tutte le 104 partite in diretta HD su DStv. Durante il torneo, canali dedicati offriranno copertura 24/7, commenti in più lingue e analisi focalizzate sull’Africa.
- In chiaro: chi non ha un abbonamento potrà vedere le partite su reti televisive nazionali designate. Il Ministero della Gioventù e dello Sport ha confermato che tutte le gare delle Black Stars e altre sfide chiave saranno trasmesse gratis.
- Chi preferisce smartphone, tablet o smart TV può seguire tutte le gare in streaming con l’app DStv Stream, riservata agli abbonati premium.