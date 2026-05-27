Programma TV Coppa del Mondo FIFA 2026 in Ghana: dirette streaming, canali, calendario, date e orari delle partite

. Durante il torneo, canali dedicati offriranno copertura 24/7, commenti in più lingue e analisi focalizzate sull’Africa.

detiene i diritti premium e trasmetterà

chi non ha un abbonamento potrà vedere le partite su reti televisive nazionali designate. Il Ministero della Gioventù e dello Sport ha confermato che

e

sfide chiave saranno trasmesse gratis.