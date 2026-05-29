Programma TV Coppa del Mondo FIFA 2026 in Corea del Sud: dirette streaming, canali, calendario completo, date e orari delle partite

Trasmissioni televisive della Coppa del Mondo FIFA 2026 della Corea del Sud

Per seguirle dall'estero, usa una VPN: connettiti a un server sudcoreano e guardale in diretta su KBS+ o JTBC NOW.

Chi trasmetterà in TV la Coppa del Mondo FIFA 2026 in Corea del Sud?

In Corea del Sud, i diritti di trasmissione sono condivisi tra l’emittente a pagamento JTBC e quella pubblica KBS.

Ecco come seguirlo:

📺 In chiaro

KBS (KBS 1 e KBS 2): l’emittente pubblica offrirà gratis tutte le partite chiave, compresi gli incontri del Gruppo A dei Taegeuk Warriors contro Messico, Sudafrica e Repubblica Ceca, e la finale, basta avere un’antenna digitale.

📱 Streaming digitale e premium

JTBC e KBS+: per vedere tutte le 104 partite in diretta, affidatevi ai canali sportivi di JTBC e alla piattaforma KBS+. Su JTBC NOW e KBS+trovi il calendario completo, multi-feed e analisi di esperti. In alternativa, puoi seguire le partite in diretta e condividere l’esperienza con altri sulla piattaforma Chzzk di Naver.











