Programma TV Coppa del Mondo FIFA 2026 in Congo: dirette streaming, canali, calendario, date e orari delle partite

Trasmissioni televisive della Coppa del Mondo FIFA 2026 in Congo
Per seguirle dall'estero, connettiti a un server in Congo e guarda le partite in streaming sulle emittenti nazionali gratuite RTNC e Tele Congo.
Chi trasmetterà in TV la Coppa del Mondo FIFA 2026 in Congo?
In Congo (che include Repubblica del Congo e Repubblica Democratica del Congo), i diritti di trasmissione sono assegnati alle principali reti regionali e alle emittenti pubbliche nazionali.
Ecco come seguire il torneo:
- Pay TV:New World TV detiene i diritti esclusivi per l’Africa subsahariana e trasmetterà le partite in francese. SuperSport offrirà invece una copertura completa in pay-TV premium, trasmettendo tutte le 104 gare sui propri canali sportivi via satellite (DStv e Canal+).
- In chiaro: New World TV lavora con le emittenti pubbliche locali per garantire l’accesso al pubblico. RTNC (Repubblica Democratica del Congo) e Tele Congo (Repubblica del Congo) trasmetteranno in chiaro le partite più importanti, comprese quelle delle nazionali africane.
- Per lo streaming, gli abbonati premium possono seguire tutte le partite di SuperSport tramite l’appDStv Stream.