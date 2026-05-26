Programma TV Coppa del Mondo FIFA 2026 in Congo: dirette streaming, canali, calendario, date e orari delle partite

Trasmissioni televisive della Coppa del Mondo FIFA 2026 in Congo

Per seguirle dall'estero, connettiti a un server in Congo e guarda le partite in streaming sulle emittenti nazionali gratuite RTNC e Tele Congo.

Chi trasmetterà in TV la Coppa del Mondo FIFA 2026 in Congo?

In Congo (che include Repubblica del Congo e Repubblica Democratica del Congo), i diritti di trasmissione sono assegnati alle principali reti regionali e alle emittenti pubbliche nazionali.

Ecco come seguire il torneo: