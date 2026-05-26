Programma TV Coppa del Mondo FIFA 2026 in Colombia: dirette streaming, canali, calendario, date e orari delle partite

Trasmissioni televisive della Coppa del Mondo FIFA 2026 in Colombia
Per seguirle dall'estero, connettiti a un server colombiano e guarda in streaming le partite in chiaro su Caracol TV e Canal RCN.
Chi trasmetterà in TV la Coppa del Mondo FIFA 2026 in Colombia?
In Colombia i diritti di trasmissione dei Mondiali FIFA 2026 sono divisi tra reti in chiaro e pay-TV.
Ecco come potrai seguire il torneo:
- TV in chiaro:Caracol TV e RCN trasmetteranno 40 partite, tra cui l’inaugurazione, la finale e tutte le gare della Colombia.
- Per la copertura completa, DirecTV trasmette tutte le 104 partite su DSports, mentre Win Sports ne propone alcune selezionate.
- In streaming, le gare in chiaro sono visibili su Caracol Play e Deportes RCN En Vivo, mentre tutti i 104 match sono disponibili per gli abbonati DirecTV tramite l’app DGO.