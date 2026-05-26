Trasmissioni televisive della Coppa del Mondo FIFA 2026 in Canada
Per seguirle dall'estero con una VPN, connettiti a un server canadese e guarda le partite in diretta su TSN (inglese) o RDS (francese).
Chi trasmetterà in TV la Coppa del Mondo FIFA 2026 in Canada?
In Canada, i diritti esclusivi di trasmissione per i prossimi Mondiali FIFA 2026 sono detenuti da Bell Media.
Ecco come seguirlo:
- In inglese, le partite andranno in onda su TSN (The Sports Network) e CTV.
- Televisione in lingua francese: la copertura in francese sarà trasmessa in esclusiva su RDS (Réseau des sports).
- Per lo streaming, usa le app TSN+ o RDS. Le partite trasmesse su CTV sono anche visibili tramite l’appCTV o su Crave (canale CTV in diretta).