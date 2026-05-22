Programma TV Coppa del Mondo FIFA 2026 in Austria: dirette streaming, canali, calendario, date e orari delle partite

Trasmissioni della Coppa del Mondo FIFA 2026 in Austria
Per guardarle dall'estero con una VPN, connettiti a un server austriaco e segui le partite in streaming gratis su ORF.
Emittente austriaca dei Mondiali FIFA 2026
In Austria i diritti di trasmissione sono condivisi da ORF (emittente pubblica) e ServusTV (canale commerciale di Red Bull).
Per seguire le gare dall’estero con una VPN, basta connettersi a un server austriaco per lo streaming gratuito su ORF o, in alternativa, a un server nella regione MENA per accedere a beIN Sports Connect (abbonamento a pagamento richiesto).
Grazie a un accordo di sublicenza, le due reti trasmetteranno tutte le 104 partite del torneo ampliato. Ecco come è suddivisa la copertura:
- Entrambe trasmetteranno 52 partite in diretta.
- ORF trasmetterà in esclusiva la partita di apertura e la finale.
- Per le partite dell’Austria, ORF trasmetterà la prima e la terza della fase a gironi, ServusTV la seconda più gli eventuali ottavi.
- Lo streaming sarà disponibile su ORF ON e ServusTV On.
Poiché entrambi i canali sono in chiaro, gli appassionati austriaci potranno seguire tutto il torneo del 2026 senza abbonamento a pagamento.