Programma TV Coppa del Mondo FIFA 2026 in Australia: dirette streaming, canali, calendario completo, date e orari delle partite

Trasmissioni della Coppa del Mondo FIFA 2026 in Australia
Per vederle dall'estero con una VPN, connettiti a un server australiano e guarda le partite in streaming gratis su SBS.
Diritti televisivi della Coppa del Mondo FIFA 2026 in Australia
In Australia, SBS detiene i diritti esclusivi di trasmissione per la Coppa del Mondo FIFA 2026.
A differenza di edizioni passate, in cui parte delle gare era su piattaforme a pagamento come Optus Sport, SBS trasmetterà tutti i match in chiaro.
Ecco come seguirlo in Australia:
TV e streaming
- SBS e SBS VICELAND: tutte le 104 partite saranno trasmesse in diretta e gratuitamente sulla rete televisiva SBS.
- SBS On Demand: tutte le gare saranno trasmesse in contemporanea sulla piattaforma di streaming gratuita. App e sito offriranno anche repliche complete, mini-partite di 30 minuti e brevi highlights.
Poiché i diritti sono di esclusiva di una rete in chiaro, gli appassionati di calcio in Australia non dovranno pagare alcun abbonamento per seguire ogni momento dei Mondiali del 2026.