Trasmissioni della Coppa del Mondo FIFA 2026 in Argentina
Per seguirle dall'estero con una VPN, connettiti a un server argentino e guarda le partite in streaming gratis su TV Pública.
Diritti televisivi della Coppa del Mondo FIFA 2026 in Argentina
In Argentina i diritti TV della Coppa del Mondo FIFA 2026 sono suddivisi tra reti in chiaro, canali a pagamento e piattaforme di streaming, offrendo ai tifosi diverse opzioni per seguire il torneo.
Ecco l'elenco dei canali dove vedere i Mondiali 2026 in Argentina:
Emittente
Tipo
TV Pública
In chiaro
Telefe
In chiaro
TyC Sports
Pay-TV
DSports (DirecTV)
Pay-TV
Streaming e piattaforme digitali
- Paramount+ / Flow: grazie a una recente partnership, gli abbonati dei principali operatori via cavo come Flow potranno vedere tutte le 104 partite anche su Paramount+.
- Disney+ Premium detiene i diritti di streaming regionali in Sud America e trasmetterà in simulcast molte partite, comprese quelle della nazionale argentina.
- Radio Nacional offrirà la radiocronaca di tutte le partite dell’Argentina.
Che tu preferisca le trasmissioni gratuite di TV Pública per l’Albiceleste o voglia vedere tutte le partite con DSports, avrai molte opzioni per seguire il torneo.