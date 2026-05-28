Trasmissioni televisive della Coppa del Mondo FIFA 2026 a Panama

Per seguirle dall'estero, usa una VPN e collega il dispositivo a un server panamense. Basta connettersi a un server panamense tramite VPN e seguire l’azione in diretta. Le partite di Panama saranno trasmesse in chiaro dalle emittenti nazionali RPC TV e TVN Canal 2 (anche tramite le app Medcom GO e TVN Pass), con copertura premium su Tigo Sports.

Chi trasmetterà in TV la Coppa del Mondo FIFA 2026 a Panama?

In Panama i diritti di trasmissione sono condivisi tra le reti gratuite Medcom e TVN Media e alcune piattaforme via cavo premium.

Ecco come seguirlo:

📺 In chiaro

RPC TV (Canal 4) e TVN Canal 2 trasmetteranno in chiaro alcune partite, compresi gli incontri chiave e la finale.

📱 Streaming digitale e premium

Tigo Sports trasmette tutte le 104 partite del torneo a Panama. Le gare base sono visibili sulla TV locale, mentre l’accesso completo alla fase a gironi, incluse le sfide del Gruppo L di Panama, si trova sull’appTigo Sports e sul servizio via cavo. Le partite in chiaro sono anche disponibili in streaming sulle app Medcom GO e TVN Pass.







