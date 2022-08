Profondo Reds: per il Liverpool 2 punti in 3 partite di Premier League

Il ko con il Manchester United apre la crisi ad Anfield Road: solo due punti raccolti in tre partite dai Reds in campionato nel 2022/2023.

Allarme rosso, anzi allarme Reds per Jurgen Klopp. Il suo Liverpool non sembra più in grado di vincere, almeno in campionato.

Il ko rimediato in casa del Manchester United non solo rivitalizza nel morale e nella classifica i rivali storici, ma apre ufficialmente la crisi dalle parti di Anfield Road.

In tre gare ufficiali disputate in questa stagione, il Liverpool ha raccolto solamente due punti, frutto di altrettanti pareggi.

Nella gara inaugurale, i Reds sono stati bloccati sul 2-2 dal neopromosso Fulham, mentre nella seconda partita di Premier League è stato il Crystal Palace a inchiodare la squadra di Klopp sull'1-1.

Infine la sconfitta a Old Trafford per mano della squadra di Ten Hag e frutto delle reti di Sancho e Rashford a sancire un avvio più che complicato per i Reds.

A complicare il momento già di per sé delicato sono le giornate di squalifica inflitte a Darwin Nunez. L'ex attaccante del Benfica, pagato 100 milioni, è stato espulso per un fallo di reazione contro il Crystal Palace ed è stato fermato per ben 3 turni.

E pensare che la stagione era iniziata nel migliore dei modi per il Liverpool, che a fine luglio aveva battuto il Manchester City per 3-1 nel primo impegno ufficiale dell'anno portando a casa il Community Shield.

Klopp dovrà correre ai ripari al più presto, dato che in classifica i Reds sono già in ritardo di 7 punti sull'Arsenal capolista e dietro a tutte le big di Premier League.

Tempo per rimettersi in carreggiata ancora ce n'è, ma l'allenatore tedesco dovrà intervenire al più presto se non vuole diventare protagonista insieme ai suoi calciatori di un'annata da comparsa.