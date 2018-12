Profilo - Chi è Trincao, il gioiello conteso tra Juventus e Inter

Il classe 1999, di proprietà del Braga, si è messo in mostra nell'Europeo Under 19 con 5 presenze e 5 goal ed il titolo di capocannoniere.

Seconda punta dal piede sinistro raffinato, Francisco António Machado Mota Castro Trincão , per tutti Trincao , è uno dei prospetti più interessanti del calcio portoghese. Non a caso nelle ultime settimane si sono cominciate a rincorrere le voci di una vera e propria battaglia di mercato che a breve metteranno in atto Juventus , Inter e Manchester City . Secondo gli esperti la sua valutazione, con un contratto attualmente in scadenza con il Braga nel giugno del 2023, si aggira intorno ai 10 milioni di euro.

LA SUA STORIA

Nato in Portogallo, precisamente a Viana de Castelo, il 29 dicembre del 1999, Trincao comincia la propria carriera nella squadra della sua città ( Sport Clube Vianense ), ma viene presto notato dagli osservatori del Porto, che decidono di portarlo nelle proprie giovanili. La sua esperienza dura però solamente un anno. Il ragazzo fa infatti ritorno per un anno al Vianense prima di trasferirsi nel 2011 al Braga .

Il suo esordio da professionista (dopo aver trascorso qualche mese anche nelle giovanili del Palmeiras) avviene nel 2015-2016 , precisamente il 2 aprile, con la squadra B. La sua ascesa ed il suo talento cominciano però ad intravedersi soprattutto con la maglia delle nazionali giovanili. Nel gennaio del 2017 esordisce con l'Under 17 (7 presenze ed 1 goal). Ma è con l'Under 19 che ha un vero e proprio exploit.

16 presenze e 11 goal complessivi: 5 presenze e 5 goal nel corso del vittorioso Euro Under 19 vinto in finale contro l'Italia anche grazie ad una sua segnatura (quella del momentaneo 2-0). Ma soprattutto la vittoria nella classifica dei cannonieri della competizione , che lo fa salire ulteriormente alla ribalta.

A dargli fiducia qualche mese prima è già stato però anche l'allenatore del Braga B, che nel corso della stagione 2017-2018 lo schiera in campo in ben 30 occasioni (22 da titolare) e vede ricambiare il tutto con ottime prestazioni condite da 5 goal e 5 assist.

L'articolo prosegue qui sotto

SCOUTING REPORT

Alto 184 cm ma con un fisico non da centravanti vero e proprio, Trincao può essere considerato in tutto e per tutto una seconda punta (capace di giocare sia sul lato destro che su quello sinistro del campo) che sfrutta prevalentemente la sua velocità ed anche una discreta tecnica con il piede sinistro. Di lui impressiona soprattutto la capacità di partire in progressione palla al piede poco dopo il cerchio di centrocampo, la capacità di servire precisi assist ai compagni e l'intelligenza tattica, che lo porta spesso a trovarsi nel posto giusto ed al momento giusto per fare goal.

STATS AND FACTS

IL FUTURO

Nella stagione in corso un infortunio alla caviglia ne ha compromesso il rendimento ed anche la possibilità di essere convocato nella prima squadra sia in campionato che in Coppa di Portogallo. Per lui fino a questo momento 6 presenze, nessun goal ed un solo assist. A settembre ha però esordito con la nazionale Under 20 (solamente due presenze a causa del problema alla caviglia).

Attualmente nella rosa del Braga B, Trincao, vista la sua crescita, non tarderà sicuramente ad esordire nella stagione in corso con la maglia della prima squadra. In Portogallo non hanno alcun dubbio sul fatto che Abel Ferreira stia solo aspettando il suo recupero per poterlo inserire gradualmente. Allo stesso modo il Ct dei campioni d'Europa in carica Fernando Santos è da mesi in costante contatto coi colleghi per monitorarne la crescita.

Crescita che il ragazzo 'rischia' di continuare al di fuori della sua nazione di appartenenza, visto l'interessamento nei suoi confronti di grandi club europei. La Juventus è riuscita già a smuovere qualcosa in estate. I bianconeri dovranno però fare i conti con l'Inter di Marotta (è stato proprio lui a scovarlo insieme a Paratici) ed anche con il Manchester City.