Procuratori e agenti: stipendio, cosa fanno e come diventare un intermediario di giocatori

Dietro ogni grande calciatore del calcio moderno c'è un agente che tira le fila a loro favore. Sicuro. Da Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, passando per Mohamed Salah, gli agenti svolgono un ruolo importante in background mentre lavorano per assicurarsi i migliori affari per i loro clienti.

Le rappresentazioni cinematografiche e televisive di agenti come Jerry Maguire, con Tom Cruise, e Ballers della HBO sono servite ad aumentare l'appeal del lavoro negli ultimi decenni, per non parlare del prestigio di lavorare con le più grandi star dello sport.

Non c'è dubbio che questo possa un affare redditizio in cui entrare, ma può anche essere spietato e coinvolge un particolare insieme di abilità per eccellere nel ruolo.

Se stai pensando di diventare un agente di calcio, Goal ha fornito una panoramica di ciò che è coinvolto.

CHE COS'É UN AGENTE CALCISTICO?

Nel calcio, un agente è un rappresentante e intermediario che gestisce gli interessi di un giocatore o di più giocatori. Le responsabilità principali di un agente includono:

Negoziare i contratti per ottenere il miglior risultato possibile per il proprio cliente

Garantire lucrosi accordi di sponsorizzazione

Organizzazione di apparizioni televisive, radiofoniche e sui media digitali

Fornire ai giornalisti l'accesso ai giocatori per interviste o pezzi

Oltre a prendersi cura della complessità delle questioni finanziarie, gli agenti a volte hanno il compito di gestire le pubbliche relazioni di un giocatore, nonché di organizzare interviste e curare i loro account sui social media. A parte le questioni di affari, alcuni agenti instaurano rapporti più profondi con i loro clienti e possono occasionalmente diventare amici intimi che offrono supporto in tempi di crisi personali.

Sebbene non sia insolito incontrare un singolo agente che lavora da solo, il più delle volte fanno parte di agenzie più grandi che gestiscono centinaia di clienti.

COME DIVENTARE UN PROCURATORE?

È un ruolo impegnativo, quindi intraprendere una carriera come agente di calcio non è qualcosa da iniziare con leggerezza. Prima di iniziare a cercare, non c'è nessun corso da completare o esami da sostenere per diventare un agente di calcio.

Tuttavia, a causa della natura del lavoro, è importante avere una vasta conoscenza e comprensione del diritto contrattuale, nonché della gestione aziendale, quindi un'istruzione adeguata è un passo nella giusta direzione. Dal 2001, non esiste un agente con licenza FIFA, con l'organo di governo mondiale che si affida alle singole associazioni per gestire la concessione di licenze e il monitoraggio degli intermediari.

Per diventare un agente o intermediario ufficiale, una persona fisica deve essere registrata per operare come tale dall'associazione del paese in cui i suoi clienti lavorano. In Inghilterra, dove la Federcalcio (FA) gestisce il processo di registrazione, coloro che desiderano agire come agenti devono rispettare un test di "buon carattere e reputazione", nonché un controllo della fedina penale. In più, una quota da pagare, iniziale e annuale.

QUANTO GUADAGNANO I PROCURATORI?

Quanti soldi guadagna un agente di calcio dipende interamente da chi sono i suoi clienti e da quanti ne rappresentano. Gli agenti prendono una commissione (generalmente fino al 10%) dagli atleti che rappresentano, quindi qualcuno che agisce per conto di stelle come Cristiano Ronaldo o Lionel Messi guadagnerà una commissione significativa.

Secondo Sports Management Worldwide, un agente può guadagnare da 1500 a 600.000 euro per cliente di Premier League all'anno. Per gli agenti dei giocatori della Major League Soccer la cifra varia da 1200 a 250.000. Certo, alcuni agenti guadagnano milioni ogni anno, ma quello è un club esclusivo.

CHI SONO I SUPER AGENTI?

'Super agente 'è il termine usato per descrivere un agente che è molto efficace nel proprio lavoro al punto da guadagnare enormi somme di denaro - nell'ordine di milioni - e esercitare un'influenza significativa. Tendono a vantare clienti d'alto profilo, che di solito include le più grandi stelle - e quindi i guadagni - nel mondo del calcio.

Il loro elenco e la loro reputazione, oltre alle loro capacità di negoziazione e ai loro contatti, li contraddistinguono come individui potenti - e talvolta difficili - con cui i club devono confrontarsi.

Sono stati indicati come super agenti Jorge Mendes (procuratore di Cristiano Ronaldo e Jose Mourinho), Mino Raiola (Zlatan Ibrahimovic e Paul Pogba tra gli altri) e Jonathan Barnett (Gareth Bale e Jesse Lingard) .

COME TROVARE UN PROCURATORE?

L'industria del calcio è piena di agenti e agenzie desiderosi di stabilire relazioni con i giocatori in modo che le persone normalmente non debbano guardare lontano per trovare da chi essere rappresentato. Tuttavia, a volte un giocatore può ritrovarsi alla fine di un contratto senza intermediari, il che può creare problemi quando si cerca un nuovo club o si negozia un nuovo contratto.

Fortunatamente, ci sono un certo numero di agenzie che operano in tutto il mondo e basta contattarle per un incontro, prima di prendere una decisione informata su con chi andare.

Basti pensare a Gestifute, Triple S Sports and Entertainment e Stellar Football, che sono tra le più grandi agenzie del calcio. Ma anche tante altre da valutare. Per aiutare i giocatori, le loro famiglie e i club, la FA pubblica ogni anno un elenco di intermediari autorizzati, che può essere consultato. I giocatori dovrebbero cercare di conoscere le relazioni preesistenti tra club e agenti quando considerano le loro opzioni.