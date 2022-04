Processo plusvalenze: richiesta di inibizione per Agnelli e De Laurentiis, multe per Juventus e Napoli

La Procura Federale ha presentato le sue richieste durante il processo sulle plusvalenze che si tiene a Roma davanti al Tribunale Federale.

12 i mesi di inibizione chiesti per Andrea Agnelli, 11 mesi e cinque giorni invece per il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Insieme a loro sono coinvolti nell'inchiesta tutti i dirigenti delle due società, attuali e passati.

In particolare, Paratici (ex direttore sportivo della Juventus) rischia 16 mesi e 10 giorni di inibizione, Cherubini 6 mesi e 20 giorni, Nedved 8 mesi così come Arrivabene, nuovo CEO bianconero. Per la società chiesta una multa da 800 mila euro.

Per quanto riguarda il fronte Napoli, chiesti 6 mesi e 10 giorni per la moglie del presidente De Laurentiis, il figlio Edoardo e la figlia Valentina, per Chiavelli 9 mesi e 15 giorni più 329 mila euro di ammenda per il club.

In totale sono undici le società coinvolte nell'inchiesta sulle plusvalenze e ben 61 i dirigenti. A rischiare di più dovrebbero essere Parma e Pisa dato che, nell'atto di deferimento nel loro caso si fa riferimento anche al comma 2 dell’articolo 31 del Codice di giustizia sportiva, che prevede la possibilità di punti di penalizzazione o addirittura di retrocessione o di esclusione dal campionato perché secondo l'accusa le plusvalenze sarebbero state determinanti per l’iscrizione al campionato