Processo d'Appello a Miccoli, chiesti 3 anni e 6 mesi di reclusione

L'ex attaccante Fabrizio Miccoli, già condannato in Primo grado, è sotto processo in Appello per estorsione: chiesti 3 anni e 6 mesi di carcere.

Continua l'iter giudiziario di Fabrizio Miccoli, per il cui caso si sta svolgendo in questi giorni a il Processo d'Appello. Il sostituto procuratore Ettore Costanza, concludendo la requisitoria, ha chiesto per l'ex giocatore una condanna a 3 anni e 6 mesi di reclusione per "estorsione aggravata dal metodo mafioso".

L'ex attaccante fra gli altri dei rosanero, della e del , era stato già condannato in primo grado alla stessa pena. Secondo la ricostruzione dell'accusa, Miccoli fra il 2010 e il 2011 avrebbe chiesto aiuto a un amico, Mauro Lauricella, figlio del boss della Kalsa, Antonio, per aiutare un ex fisioterapista del Palermo a recuperare un credito.

Giorgio Gasparini, questo il nome del fisioterapista, cercava di riavere i 20 mila euro investiti nella discoteca Paparazzi di Isola delle Femmine. Ma le difficoltà avute per tornare in possesso dei soldi lo indussero a rivolgersi a un altro giocatore per avere un consiglio e poi a Miccoli.

La vicenda è emersa attraverso le intercettazioni operate per la cattura del padre di Lauricella, allora latitante. Da queste intercettazioni emergono le parole dello stesso Miccoli e del figlio del boss. All'inizio del 2011, poi, Miccoli diede a Gasparini una busta con tre assegni per un totale di otto mila euro. Secondo l'accusa, la somma sarebbe stata ottenuta grazie alle pressioni del capomafia, che avrebbe fatto pesare la sua appartenenza a Cosa Nostra.

Mentre Lauricella ha avuto una condanna a un anno di reclusione con rito ordinario, a Miccoli sono stati inflitti 3 anni e 6 mesi di reclusione con rito abbreviato. L'ex attaccante ha deciso così di ricorrere in Appello, alla ricerca di un'assoluzione o di uno sconto di pena. Dopo la requisitoria dell'accusa, il prossimo 2 ottobre, Castronovo, il legale di Miccoli, terrà la sua arringa difensiva.