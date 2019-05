Processo al Palermo: chiesta la retrocessione del club e la radiazione di Zamparini, a giorni la sentenza

Il procuratore federale ha richiesto la retrocessione del Palermo e l'inibizione per 5 anni con conseguente radiazione per l'ex patron Zamparini.

Il di Delio Rossi, nell'ultima giornata di campionato contro il , si giocherà il secondo posto e la promozione diretta alla con il , impegnato sul campo dello e con un punto di vantaggio sui rosanero.

Gli sforzi dei giocatori potrebberò però essere inutili. Nei prossimi giorni è infatti attesa la sentenza da parte del Tribunale Nazionale Federale, al quale il procuratore Pecoraro si è rivolto accusando la società di illecito amministrativo.

La richiesta di Pecoraro è quella di assegnare l'ultimo posto in classifica al Palermo con conseguente retrocessione in Serie C. Nel corso dell'udienza svoltasi, alla quale ha preso parte anche il come terzo interessato, i legali dei siciliani hanno invece insistito sull'inammissibilità del procedimento.

Capitolo Zamparini. Nei confronti dell'ex patron, con riferimento alle stagioni 2014-2017, l'accusa è di illecito amministrativo e la richiesta di pena è la seguente: cinque anni di inibizione con richiesta di radiazione. Due anni richiesti anche per l'ex presidente del Collegio sindacale Giovanni Giammarva e per l'ex presidente del CDA Giovanni Giammarva.

La sentenza dovrebbe essere emessa nei prossimi giorni. E potrebbe, come detto, sconvolgere quelli che saranno i verdetti del campo in questo week-end.