Problemi di salute, Beckenbauer shock: "Infarto dell'occhio destro, non vedo quasi nulla"

Il campione tedesco ha rivelato i suoi problemi di salute: "Sono stato ricoverato in una clinica specialistica per un infarto dell'occhio destro".

Da calciatore ha vinto praticamente tutto sia a livello di squadra di club con il e i Cosmos, sia a livello di Nazionale, con un Europeo e i Mondiali del 1974 con la Ovest, da allenatore è riuscito a conquistare i Mondiali di 1990 alla guida dei tedeschi occidentali.

Franz Beckenbauer, oggi presidente onorario del club bavarese, è sicuramente la leggenda più splendente nel firmamento del calcio tedesco, ma a 73 anni deve fare i conti con seri problemi di salute. A rivelarlo è stato lo stesso 'Kaiser' ad 'AS' dopo un torneo di golf di beneficenza tenutosi a Bad Griesbach, che lo ha visto riapparire in pubblico dopo una lunga assenza per curarsi.

Beckenbauer ha infatti avuto un infarto dell'occhio, che lo ha reso quasi cieco all'occhio destro.

"Ho da tempo problemi di salute, questo si sa. Recentemente sono stato in una clinica specialistica perché mi è stato diagnosticato un problema circolatorio all'occhio destro. Il problema si è poi rivelato un infarto oculare. Ora non vedo quasi nulla da quell'occhio".

Un infarto dell'occhio è una patologia che deve essere trattata d'urgenza perché è un indicatore del cattivo stato delle arterie e può preannunciare un ictus o un infarto del miocardio. Si verifica quando un embolo si stacca dalla cavità del cuore e, attraverso la circolazione sanguigna, intasa l'arteria centrale della retina, causando così una perdita improvvisa della vista. Nei casi peggiori può portare a una perdita totale della vista.

L'umore del campione tedesco, nonostante il grave problema di salute, è comunque buono, tanto da scherzare con il giornalista che lo ha intervistato. Per il Kaiser una nuova battaglia da vincere, ora fuori dal campo.