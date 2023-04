Problemi per Dybala in Atalanta-Roma: è parso molto dolorante alla gamba sinistra

Paulo Dybala è parso molto dolorante nelle fasi finali di Atalanta-Roma: duro colpo alla gamba sinistra.

Parlare di allarme è forse prematuro, ma dopo Atalanta-Roma è lecito chiedersi quali siano le reali condizioni di Paulo Dybala.

L’asso argentino è entrato in campo a poco meno di mezzora dalla fine e, non solo è parso a volte in difficoltà in fase di corsa, ma soprattutto nel finale, a seguito di un duro intervento di Palomino, ha preso un colpo alla gamba sinistra.

Nell’occasione la sua caviglia ha dato la sensazione di fare un movimento irregolare e da quel momento in poi l’argentino ha dato praticamente la sensazione di non poter giocare.

Dybala ha stretto i denti fino al triplice fischio finale, ma solo per onore di firma. Ha infatti evitato ogni tipo di scatto, limitandosi al minimo. Ma non è tutto.

Nelle battute finali del match anche Llorente ha riportato un infortunio. Le prime sensazioni sono quelle che si tratti di un problema al flessore e probabilmente di non poco conto.

Il difensore spagnolo ha infatti lasciato il campo con qualche minuto d’anticipo rispetto al triplice fischio finale e nel tornare in panchina sono parse evidenti le lacrime sul suo volto.

Un problema in più per Mourinho che, già privo di Smalling, resta ora con tre soli centrali a disposizione: Mancini, Ibanez e Kumbulla.