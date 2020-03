Problemi con Lampard e addio al Chelsea, Emerson Palmieri: "Fake news"

Emerson Palmieri ha smentito le voci che lo vorrebbero pronto a lasciare il Chelsea: “Notizie non veritiere, non ho mai pensato questo”.

Quella di Emerson Palmieri non è stata sin qui una stagione propriamente da incorniciare. Dopo una buona partenza, ultimamente sembra aver perso posizioni nelle gerarchie di Lampard e di fatto, da fine gennaio ad inizio marzo, in campionato è riuscito a collezionare una sola panchina.

Anche per questo motivo, nelle ultime settimane hanno preso vigore alcune voci secondo le quali ci sarebbero dei dissidi tra il terzino della Nazionale Azzurra ed il tecnico del , che avrebbero spinto lo stesso giocatore a decidere di lasciare Londra.

Il suo nome ultimamente è stato spesso accostato anche a quello di club italiani come ed , ma lo stesso Emerson Palmieri, attraverso il suo profilo Instagram, ha pubblicato una 'storia' nella quale ha raggruppato alcuni articoli che parlano proprio del suo futuro, accompagnati da uno sfogo finale scritto sia in inglese che in italiano, per smentire con forza la cosa.

Altre squadre