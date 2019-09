Robinho salta Roma-Basaksehir: c'è l'ombra di una condanna del 2017

Tra i protagonisti di Roma-Basaksehir non ci sarà Robinho, per problemi giudiziari: nel 2017 è stato condannato a 9 anni per uno stupro di gruppo.

Il suo ritorno in doveva essere uno dei temi della partita, ma Robinho non sarà in campo per -Basaksehir, match di che si giocherà questa sera alle 21.00 all'Olimpico.

Alla base dell'assenza potrebbero non esserci problemi fisici, bensì ragioni di giustizia. A raccontarlo è 'As', che svela come il calciatore brasiliano ex abbia una condanna a carico dal 2017, a 9 anni di carcere.

La sentenza non è ancora definitiva, in quanto il brasiliano è ricorso in appello. L'accusa sarebbe quella di aver preso parte a uno stupro di gruppo nel 2013, ai danni di una ragazza albanese. Accusa che Robinho ha sempre negato.

Il brasiliano, passato anche dal e dal , ha lasciato il Milan nel 2014 per iniziare a girare il mondo: è tornato al Santos, poi una parentesi in , per poi tornare in e alla fine arrivare in .

Gioca al Basaksehir dal gennaio scorso ed è una delle stelle della squadra. Una stella che però questa sera all'Olimpico non brillerà, visto che il club e il giocatore avrebbero deciso di evitare complicazioni e non tornare in Italia.