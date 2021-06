Problemi al flessore per Pellegrini: Europei a rischio, pronto Castrovilli

Lorenzo Pellegrini ha accusato un problema muscolare: Castrovilli si aggrega al gruppo azzurro in attesa di capire le condizioni del romanista.

Prima Stefano Sensi, sostituito da Matteo Pessina. E ora, forse, Lorenzo Pellegrini. Un altro infortunio, altri problemi per Mancini. Un guaio di natura muscolare che mette in serio pericolo la partecipazione agli Europei del centrocampista della Roma.

Pellegrini si è infortunato ieri sera, al termine dell'allenamento dell'Italia. Si tratta di un problema al flessore della coscia sinistra, una ricaduta del guaio rimediato durante il derby contro la Lazio di metà maggio.

Considerando che gli Europei iniziano domani, con la gara d'esordio che vedrà impegnata proprio l'Italia contro la Turchia, la conseguenza non può che essere una sola: gli Europei di Pellegrini sono a forte, se non fortissimo rischio.

Lo sa anche lo staff tecnico dell'Italia, che in attesa degli esami strumentali, in programma in mattinata, ha preallertato Gaetano Castrovilli. Il centrocampista della Fiorentina si aggregherà al gruppo azzurro in attesa di capire le reali condizioni di Pellegrini.

"La Figc - conferma la Federazione - ha richiesto alla Uefa la possibilità di sostituire il calciatore Lorenzo Pellegrini che, nel corso dell’allenamento di ieri, ha accusato un infortunio.

Sottoposto ad accertamenti diagnostici questa mattina, il calciatore resterà comunque nel gruppo della Nazionale che questa mattina si trasferirà a Roma. In via cautelativa e in attesa di riscontro da Uefa, si aggregherà al gruppo a Roma il centrocampista Gaetano Castrovilli".

La decisione definitiva arriverà già oggi: c'è infatti tempo fino alle 24 ore precedenti la prima partita, dunque entro la mezzanotte di oggi, per operare una sostituzione nell'elenco dei 26 convocati. Pellegrini spera di recuperare, Castrovilli di prendere il suo posto.