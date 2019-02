Problema Vrsaljko per l'Inter: la sua stagione potrebbe essere finita

Potrebbe essere già giunta al capolinea la stagione di Sime Vrsaljko. L’esterno croato sembra destinato ad operarsi al ginocchio sinistro.

Quella che si è da poco chiusa, non è stata una finestra di calciomercato scoppiettante per l’Inter. Il club nerazzurro è riuscito a trattenere i vari Perisic, Candreva e Miranda, giocatori per i quali non sono arrivate offerte adeguate, dal punto di vista delle entrate per l'immediato però, ci si è limitati al solo Cedric Soares.

L’arrivo dell’esterno lusitano, più che figlio di una reale esigenza tecnica, è stato dovuto alle preoccupazioni legate alle condizioni di Sime Vrsaljko.

Il terzino croato ha sin qui vissuto una stagione travagliata e la cosa è dimostrata dal fatto che ha raggranellato appena 13 presenze in totale (10 in campionato, 2 in Champions League ed 1 in Coppa Italia) e la cosa più negativa è che di fatto la sua annata potrebbe già essersi chiusa qui.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport infatti, c’è il serio rischio che il giocatore debba sottoporsi ad un intervento chirurgico per risolvere i problemi al ginocchio sinistro. Qualora tale eventualità dovesse diventare realtà, la sua stagione sarebbe virtualmente finita già ad inizio febbraio.

Il medico della Nazionale croata, Boris Nemec, parlando nella giornata di giovedì delle condizioni Vrsaljko, ha spiegato come sia impossibile stabilire al momento la data del suo rientro.

“Non posso dire quando rientrerà. Solo quando il suo ginocchio verrà operato sapremo esattamente quali sono le sue condizioni e quali saranno i tempi di recupero. Lui adesso dovrà lavorare con perseveranza e determinazione”.

Per l’esterno croato, potrebbe anche allontanarsi la possibilità del riscatto da parte dell’Inter. Arrivato dall’Atletico Madrid in prestito oneroso con opzione di acquisto a titolo definitivo, potrebbe non rientrare nei piani nerazzurri per la prossima stagione.