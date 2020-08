Problema per Inzaghi: Viola operato al ginocchio, tornerà a fine ottobre

Il 30enne centrocampista dovrà saltare il primo mese di campionato dopo l'intervento subito: è stato tra i protagonisti del Benevento in Serie B.

Con nove goal e sei assist è stato uno dei protagonisti assoluti della scorsa Serie B e in particolare del dominatore della passata stagione cadetta. Ora però Nicolas Viola dovrà aspettare un poì di tempo per confrontarsi nuovamente con la in seguito all'operazione al ginocchio.

Viola, infatti, dovrà stare fermo per due mesi causa problema al ginocchio ed operazione andata in scena nella giornata di oggi:

L'articolo prosegue qui sotto

"Il Benevento Calcio comunica che Nicolas Viola è stato sottoposto questo pomeriggio, ad Innsbruck, ad intervento di meniscectomia selettiva laterale artroscopica del ginocchio sinistro. L’intervento, eseguito presso la clinica Hocrum dal Prof. Christian Fink alla presenza del Medico Sociale Dott. Stefano Salvatori, è perfettamente riuscito. I tempi necessari per un recupero ottimale sono di circa 2 mesi.

Il Benevento, che ha comunicato come tutti i tamponi della squadra siano negativi, dovrà dunque fare a meno di Viola per le prime giornate di campionato, presumibilmente per almeno sei turni della stagione al via nel weekend del 19-20 settembre prossimi.

Altre squadre

Viola aveva messo insieme le già citate 9 reti e 6 passaggi decisivi per i compagni fino a marzo, prima di subire l'infortunio che lo ha tenuto fermo nel post lockdown. Inzaghi ha avuto qualche difficoltà senza di lui, ma il vantaggio accumulato ha comunque permesso al Benevento di tornare in Serie A.

Nella massima serie anche con Reggina e , Viola ha disputato anche l'annata 2017/2018, storica, con la maglia del Benevento: allora furono due i goal con i giallorossi, un dato che il 30enne, rigorista quasi infallibile, ha intenzione di superare quando tornerà in campo il prossimo autunno.